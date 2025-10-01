El paraguayo que “renace de las cenizas”

Óscar Romero, el paraguayo de 32 años que milita en el Internacional de Brasil, volvió al equipo titular este fin de semana, luego de largas semanas de ausencia.

Es que el anterior entrenador, Roger Machado, no lo tenía en cuenta, y ahora con la llegada de un viejo conocido suyo, Ramón Díaz, vuelve a tener oportunidad, “renaciendo de sus cenizas” como afirma la prensa brasileña.

“Llevamos mucho tiempo trabajando con Romero y conocemos su calidad. Cada jugador tendrá su oportunidad; de ellos depende aprovecharla. Jugó bien y tendrá más oportunidades, como todos los demás”, declaró tras el partido el segundo entrenador del equipo, Emiliano Díaz, hijo de Ramón.

El propio Romero reconoció que el cambio de liderazgo técnico le devolvió la confianza en su juego. “Es una recomendación, no solo para mí, sino para todo el grupo. Depende de cada uno estar preparado para responder en la cancha”, aseguró el ex Cerro Porteño.

Romero estuvo presente hasta ahora en solo 13 partidos en la temporada, repartidos entre Brasileirao, Copa de Brasil y Libertadores. Díaz entrenó bajo las órdenes de Ramón Díaz en la Selección Paraguaya.