01 oct. 2025
Paraguayos en el Exterior

El paraguayo que “renace de las cenizas”

El volante ofensivo paraguayo Óscar Romero tiene renovadas oportunidades de jugar en el Internacional de Porto Alegre, tras la llegada al banquillo de Ramón Díaz.

Octubre 01, 2025 03:48 p. m. • 
Por Redacción D10
54435241899_c850308f5b_o-scaled-e1744292746864-1024x640.jpg

Óscar Romero no venía teniendo minutos en el Inter.

FOTO: INTERNACIONAL

Óscar Romero, el paraguayo de 32 años que milita en el Internacional de Brasil, volvió al equipo titular este fin de semana, luego de largas semanas de ausencia.

Es que el anterior entrenador, Roger Machado, no lo tenía en cuenta, y ahora con la llegada de un viejo conocido suyo, Ramón Díaz, vuelve a tener oportunidad, “renaciendo de sus cenizas” como afirma la prensa brasileña.

“Llevamos mucho tiempo trabajando con Romero y conocemos su calidad. Cada jugador tendrá su oportunidad; de ellos depende aprovecharla. Jugó bien y tendrá más oportunidades, como todos los demás”, declaró tras el partido el segundo entrenador del equipo, Emiliano Díaz, hijo de Ramón.

El propio Romero reconoció que el cambio de liderazgo técnico le devolvió la confianza en su juego. “Es una recomendación, no solo para mí, sino para todo el grupo. Depende de cada uno estar preparado para responder en la cancha”, aseguró el ex Cerro Porteño.

Romero estuvo presente hasta ahora en solo 13 partidos en la temporada, repartidos entre Brasileirao, Copa de Brasil y Libertadores. Díaz entrenó bajo las órdenes de Ramón Díaz en la Selección Paraguaya.

Óscar Romero Internacional Ramón Díaz
Redacción D10
Más contenido de esta sección
G1s_gOpWEAAQz6i.jpg
Paraguayos en el Exterior
Golazo del Kaku Romero en el triunfo del Al Ain
El albirrojo Alejandro Kaku Romero marcó el gol de la victoria del Al Ain ante el Shabab Al-Ahli en la Primera División de Emiratos Árabes Unidos.
Septiembre 25, 2025 03:05 p. m.
 · 
Redacción D10
Diego Gómez
Paraguayos en el Exterior
Hürzeler se rinde ante Diego Gómez
El entrenador alemán Fabián Hürzeler elogió la gran actuación del paraguayo Diego Gómez, autor de cuatro goles en la goleada 6-0 sobre el Barnsley.
Septiembre 23, 2025 07:37 p. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2025-09-23 at 16.57.40.jpeg
Paraguayos en el Exterior
Diego Gómez hace un ‘póker’ para clasificar al Brighton
El paraguayo Diego Gómez marcó un ‘póker’, el primero de su carrera deportiva, para clasificar al Brighton a los octavos de final de la Copa de la Liga inglesa.
Septiembre 23, 2025 05:58 p. m.
 · 
Redacción D10
G1jZlJxXcAA25IE.jpg
Paraguayos en el Exterior
Triplete de Diego Gómez para el Brighton
El mediocampista paraguayo Diego Gómez se hizo sentir por triplicado en el marcador para el Brighton en un partido de la Copa de la Liga de Inglaterra.
Septiembre 23, 2025 04:25 p. m.
 · 
Redacción D10
Ramón Sosa
Paraguayos en el Exterior
Abel Ferreira defiende a Ramón Sosa
El entrenador portugués del Palmeiras, Abel Ferreira, explicó las razones por las que el paraguayo Ramón Sosa tuvo una “lenta” adaptación en el club brasileño.
Septiembre 22, 2025 06:49 p. m.
 · 
Redacción D10
ronaldo martinez.jfif
Paraguayos en el Exterior
Ronaldo Martínez sigue en racha en Platense
VIDEO. Ronaldo Martínez marcó un golazo para Platense, de tiro libre, frente a Lanús. En el Granate celebró un tanto el defensor paraguayo José Canale.
Septiembre 20, 2025 10:20 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más