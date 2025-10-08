Le costó pero avanzó: Cerro Porteño, a cuartos de final

El Azulgrana hizo valer su jerarquía individual en la primera parte, para aprovechar un penal cometido por Gustavo Giménez sobre Bruno Valdez, que fue ejecutado con categoría por Jonatan Torres al minuto 10 de compromiso.

La diferencia hizo que el Danzarín tenga una actitud más agresiva en ataque, formulando acciones importantes para llegar a la igualdad, ante un Ciclón que careció de fuerza en la recuperación, y que por momentos defendió muy cerca de su pórtico.

MÁS COMPETENCIA. En la ronda cuartofinalista, el Ciclón enfrentará a General Caballero de Juan León Mallorquín, mientras que en la otra llave, el choque será entre Nacional y 12 de Octubre.

En la otra parte del cuadro, los choques son: Guaraní vs. River Plate y Atlético Tembetary vs. Sportivo 2 de Mayo. La APF programará los juegos en los próximos días.

Cerro Porteño vuelve a disputar una ronda cuartofinalista luego de 7 años, ya que había alcanzado la etapa en la primera edición del 2018, cuando cedió con el campeón Guaraní.

El Azulgrana además se saca la espina y elimina por primera vez a Sol de América, equipo que lo había dejado al margen en los torneos del 2021 y del 2024, ambos en los octavos de final.