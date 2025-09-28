27 sept. 2025
Gol de Enzo Giménez con centro de Di María

El paraguayo Enzo Giménez marcó un gol de cabeza para Rosario Central tras un gran centro del campeón del mundo con Argentina, Ángel Di María.

Septiembre 27, 2025 09:52 p. m. • 
Enzo Giménez anotó un gol de cabeza tras centro de Ángel Di María.

Rosario Central superó por 3-0 a Gimnasia y Esgrima de La Plata con el aporte goleador del paraguayo ex Cerro Porteño, Enzo Giménez.

Ángel Di María, campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022, lanzó un centro preciso que fue conectado de cabeza por Enzo Giménez.

Rosario Central se ubica sexto con 15 puntos en el Grupo B de la Primera División del fútbol argentino.

