Gol de Enzo Giménez con centro de Di María

Rosario Central superó por 3-0 a Gimnasia y Esgrima de La Plata con el aporte goleador del paraguayo ex Cerro Porteño, Enzo Giménez.

Ángel Di María, campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022, lanzó un centro preciso que fue conectado de cabeza por Enzo Giménez.

Rosario Central se ubica sexto con 15 puntos en el Grupo B de la Primera División del fútbol argentino.