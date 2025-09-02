02 sept. 2025
Paraguayos en el Exterior

Julio Enciso es presentado en Racing de Estrasburgo

El albirrojo Julio Enciso fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Racing de Estrasburgo.

Septiembre 02, 2025 12:16 p. m. • 
Por Redacción D10
Gz2QAh4XoAAaeWN.jpg

Julio Enciso pos con la camiseta del Racing de Estrasburgo con la inscripción 2029.

Ya es completamente oficial, el delantero paraguayo Julio Enciso fue presentado como nuevo futbolista del Racing de Estrasburgo, Francia.

La Joya firmó contrato hasta junio de 2029, pero podría unirse al Chelsea cuando el club inglés así lo decida.

Julio Enciso podría debutar en la fecha 4 de la Ligue 1 de Francia cuando Racing de Estrasburgo enfrente a Le Havre en juego marcado para el sábado 13 de septiembre a las 14:00.

Su nuevo equipo ocupa la sexta posición de la Ligue 1 con 6 puntos producto de dos victorias y una derrota tras las primeras tres fechas disputadas.

Julio Enciso Racing Francia
Redacción D10
