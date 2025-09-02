Julio Enciso es presentado en Racing de Estrasburgo

Ya es completamente oficial, el delantero paraguayo Julio Enciso fue presentado como nuevo futbolista del Racing de Estrasburgo, Francia.

La Joya firmó contrato hasta junio de 2029, pero podría unirse al Chelsea cuando el club inglés así lo decida.

Julio Enciso podría debutar en la fecha 4 de la Ligue 1 de Francia cuando Racing de Estrasburgo enfrente a Le Havre en juego marcado para el sábado 13 de septiembre a las 14:00.

Su nuevo equipo ocupa la sexta posición de la Ligue 1 con 6 puntos producto de dos victorias y una derrota tras las primeras tres fechas disputadas.