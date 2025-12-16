16 dic. 2025
Copa del Mundo

FIFA venderá entradas por 51 euros en el Mundial 2026

La FIFA publicó este martes nueva información para los seguidores de los equipos clasificados para el Mundial 2026 en México, Canadá y Estados Unidos e informó que podrán adquirir entradas por un precio “más asequible”, de 60 dólares (51,04 euros), para los 104 partidos del torneo, incluida la final.

Diciembre 16, 2025 05:56 p. m. • 
Por Redacción D10
Los precios están “más asequibles” para la Copa del Mundo.

Esta idea de crear una categoría de entradas especial, denominada “grada básica”, surge después de que la FIFA haya recibido 20 millones de solicitudes sólo en el proceso de selección aleatoria, el cual sigue activo hasta el día 13 de enero en la página web de la FIFA, según informa el propio organismo.

Así, las entradas de grada básica se reservarán a la afición de las selecciones clasificadas; las federaciones miembro participantes (FMP) estarán a cargo de la selección y distribución de las mismas. Cada FMP definirá sus criterios de asignación y proceso de solicitud, y deberán asegurarse de que se atribuyen a los aficionados más fieles a su selección.

En total, el 50 % de la asignación de las FMP corresponderá a las categorías más económicas, es decir, entradas de grada asequible (40%) y de grada básica (10 %). El resto de las localidades se dividirán entre grada estándar y grada preferente.

Además, al realizar las devoluciones en los casos en que las solicitudes no se aprueben, no se cobrará la tasa administrativa a los aficionados que soliciten entradas a través de la FMP y cuya selección no supere la fase de grupos.

Más contenido de esta sección
Copa del Mundo
Infantino sobre Gaza: FIFA “no puede resolver los problemas geopolíticos”
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, emitió un comunicado en el que pidió la paz, pero no mencionó posibles sanciones a la Federación de Israel.
Octubre 02, 2025 08:45 p. m.
 · 
Redacción D10
Copa del Mundo
Las mascotas oficiales del Mundial 2026
La FIFA presentó este jueves a las mascotas oficiales del Mundial 2026, que será organizado por Canadá, Estados Unidos y México, y que representan a un alce, un águila y un jaguar, animales simbólicos de estos tres países.
Septiembre 25, 2025 02:13 p. m.
 · 
Redacción D10
Copa del Mundo
Estados Unidos anuncia que examinará “a fondo” los visados
Estados Unidos examinará a fondo las solicitudes de visado de los turistas interesados en viajar a Estados Unidos para asistir al Mundial de Fútbol del 2026.
Agosto 22, 2025 04:24 p. m.
 · 
Redacción D10
Copa del Mundo
Sorteo del Mundial será en diciembre
El presidente de los EEUU, Donald Trump, anunció que el sorteo del Mundial de Fútbol 2026 será en Washington, en diciembre.
Agosto 22, 2025 03:23 p. m.
 · 
Redacción D10