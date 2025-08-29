29 ago. 2025
Paraguayos en el Exterior

Josué Colmán fue presentado en Newell’s

En esta tarde hizo su presentación como nuevo jugador de Newell’s Old Boys de Rosario, Argentina, el volante ofensivo Josué Colmán, proveniente del fútbol mexicano.

Agosto 29, 2025 07:03 p. m. • 
Por Redacción D10
Gzi_aciXUAANMwx.jpeg

El ex Cerro Porteño y Guaraní, Josué Colmán, firmó con Newell’s de Argentina.

FOTO: NEWELLS.

En compañía de su representante, Lucas Domenech, Josué Colmán firmó ayer su vínculo con el club rosarino donde también militan los paraguayos Juan Espínola y Carlos González.

“Josué Colman se convirtió en nuevo jugador de Newell’s. El paraguayo llega en condición de jugador libre y firmó su contrato hasta diciembre de 2026. ¡Bienvenido!”, saludó el club en sus redes sociales.

Formado en las divisiones formativas de Cerro Porteño, sus buenas actuaciones en el equipo de Barrio Obrero le valieron en 2018 su transferencia a la MLS, al Orlando City. De allí volvió a préstamo al Ciclón, para luego pasar a Guaraní. Volvió al Norte en 2022, para jugar en el Mazatlán de México.

Josué Colmán Newell’s Old Boys Liga Profesinal Argentina
Redacción D10
