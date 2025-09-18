18 sept. 2025
José Arrúa y su cuerpo técnico “están preparados para cualquier desafío”

Con relación a una hipotética situación de que José Arrúa se vaya a Cerro Porteño, el delantero del Sportivo Trinidense dijo que él y su cuerpo técnico “están preparados para cualquier desafío” y que “Tarde o temprano van a agarrar un club grande”.

José Arrúa

José Arrúa, entrenador del Sportivo Trinidense.

Foto: Gentileza - Sportivo Trinidense

Cerro Porteño se quedó sin entrenador tras la salida de Diego Martínez y el nombre de José Arrúa, entrenador del Sportivo Trinidense, fue muy nombrado por hinchas en las redes sociales como posible reemplazante.

Ante esta situación, el atacante del Triqui, Óscar Giménez señaló: “Están preparados para cualquier desafío (…) Sé lo que son como cuerpo técnico y la pasión que le ponen y lo buena persona que son. Tienen un estilo de juego que es para club grande”.

Tarde o temprano van a agarrar un club grande”, reafirmó en charla para el programa Fútbol a lo Grande.

“Si me preguntan, no quiero que se vaya el profe. Estoy hace cinco años y medio trabajando con él. Él conoce el club, él hizo este plantel. Si es por mí, no quiero que se vaya, pero es fútbol y son oportunidades. Sé que están preparados para cualquier desafío. Demostraron el estilo de juego que tienen”, afirmó.

No obstante, el presidente del Sportivo Trinidense, Norman Rieder, descartó que Cerro Porteño haya hablado con José Arrúa.

