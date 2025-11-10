El horario de la gran final de la Copa Paraguay

La histórica final de la Copa Paraguay ya tiene horario confirmado. Este lunes, la Asociación Paraguaya de Fútbol dio a conocer que el esperado duelo entre 2 de Mayo y General Caballero JLM arrancará a las 18:00.

¡#𝙇𝙖𝙂𝙧𝙖𝙣𝙁𝙞𝙣𝙖𝙡 𝙩𝙞𝙚𝙣𝙚 𝙝𝙤𝙧𝙖𝙧𝙞𝙤 𝙘𝙤𝙣𝙛𝙞𝙧𝙢𝙖𝙙𝙤! 🔜🏆



🕕 18:00 h

🗓️ 16 de noviembre

🏟️ Estadio Río Parapití de Pedro Juan Caballero.



✅ @Club2deMayo 🆚 @clubgeneral_jlm



¡Dos equipos del interior luchando por #LaCopaDeTodos 🏆!#CopaParaguayAPF 🇵🇾 pic.twitter.com/s6Td7itTna — Copa Paraguay APF (@CopaParaguayAPF) November 10, 2025

El domingo 16 de noviembre, en el estadio Río Parapití, dos equipos de tierra adentro buscarán meterse en la historia del fútbol paraguayo conquistando la Copa Paraguay.

Por primera vez, el certamen que pretende la integración de los clubes a nivel nacional, tiene finalistas de este tipo. El General Caballero JLM quiere cerrar un año difícil, en el que descendió, con un título importante; mientras que el 2 de Mayo también aguarda un cierre de temporada levantando la copa de todos.