10 nov. 2025
Fútbol Paraguayo

El horario de la gran final de la Copa Paraguay

Ya se están ultimando detalles para la gran final de la Copa Paraguay que la disputarán General Caballero JLM y 2 de Mayo. La Asociación Paraguaya de Fútbol dio a conocer el horario de este duelo inédito.

Noviembre 10, 2025 02:36 p. m. • 
Por Redacción D10
copa paraguay 2023.jpg

La Copa Paraguay espera por el ganador de la edición 2025.

Foto: Prensa APF

La histórica final de la Copa Paraguay ya tiene horario confirmado. Este lunes, la Asociación Paraguaya de Fútbol dio a conocer que el esperado duelo entre 2 de Mayo y General Caballero JLM arrancará a las 18:00.

El domingo 16 de noviembre, en el estadio Río Parapití, dos equipos de tierra adentro buscarán meterse en la historia del fútbol paraguayo conquistando la Copa Paraguay.

Por primera vez, el certamen que pretende la integración de los clubes a nivel nacional, tiene finalistas de este tipo. El General Caballero JLM quiere cerrar un año difícil, en el que descendió, con un título importante; mientras que el 2 de Mayo también aguarda un cierre de temporada levantando la copa de todos.

Copa Paraguay 2 de Mayo General Caballero de JLM
Redacción D10
