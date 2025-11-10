10 nov. 2025
Hugo Velázquez: “Ayer nos ‘rovaron’”

Para el exdirectivo de Guaraní, Hugo Velázquez, “ayer nos ‘rovaron’” sobre el partido que su equipo cayó ante Libertad. En el juego al Indio se le anuló dos goles a instancias del VAR: “En el VAR hoy es la cirugía”.

Noviembre 10, 2025 12:11 p. m. • 
Por Redacción D10
Hugo Velazquez_Hugo Velazquez-40_35092579.jpg

Hugo Velázquez, exdirigente Guaraní.

Foto: Fernando Calistro - UH

Guaraní cayó 1-2 ante Libertad en un encuentro con varias polémicas, como la anulación de dos goles al conjunto aurinegro a instancias del VAR. Por este motivo, el exdirectivo del Aborigen, Hugo Velázquez, aseveró: “Ayer nos ‘rovaron’”.

“Hoy todo el esfuerzo de una institución durante un año, la ilusión de muchos hinchas de Guaraní, lo tiran por la borda con el VAR. Ayer nos “rovaron’”, manifestó en charla para el programa Fútbol a lo Grande.

“La gran responsabilidad tiene que asumir y resolver estos problemas es la propia APF. Tiene que tomar este problema para resolverlo. Robert (Harrison) dice que no se involucra en el arbitraje y porque no se involucra esto está ocurriendo. Se tiene que involucrar y tiene que castigar el mal arbitraje. Se le suspende por uno o tres partidos y después como si no pasara nada”, expresó.

Consultado si se le debe cambiar al Eber Aquino, director de árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol, respondió: “No sé qué se tiene que hacer. Se tiene que resolver el problema del arbitraje. En este caso no es el arbitraje, es el VAR: en el VAR hoy es la cirugía, no en la cancha”.

Con la derrota del domingo, Guaraní quedó un punto por debajo de Cerro Porteño, que es el líder del Torneo Clausura, cuando faltan dos fechas para su conclusión. Además, el Aborigen tiene desventaja con relación a los duelos directos con el Ciclón.

