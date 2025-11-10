10 nov. 2025
Fútbol Paraguayo

Atlético Tembetary vs. Nacional: Paso a paso

Atlético Tembetary y Nacional ponen fin a la 20ª jornada del Torneo Clausura en el estadio Luis Alfonso Giani.

Noviembre 10, 2025 05:49 p. m. • 
Por Redacción D10
Atlético Tembetary vs. Nacional

Torneo Clausura Tembetary Nacional
Redacción D10
