Atlético Tembetary vs. Nacional: Paso a paso

Olimpia, un club de Estados Unidos y Cerro Porteño pretendían a Blas Riveros para el segundo semestre. De acuerdo con las palabras de Dahiana Bresanovich, pareja del jugador, “los de Cerro fueron rápidos”.
General Caballero JLM venció por 2-1 a Nacional y se clasificó a la final de la Copa Paraguay. A pesar de perder la categoría, el Rojo se está despidiendo de la temporada haciendo historia, con la chance de pelear por el título de la copa de todos.
Luis Cacavelos, exdirectivo de Guaraní, comentó que el club fue notificado por el Tribunal de Ética de la Asociación Paraguaya de Fútbol, tras las declaraciones del vicepresidente del club con relación a un “incentivo”.
Libertad, prematuramente, se bajó de la pelea por el título del Clausura y atraviesan por una racha de malos resultados. Su presidente Rubén Di Tore indicó que tras el certamen analizarán los contratos de jugadores, así como del entrenador Pablo Guiñazú.