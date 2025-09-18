Cerro Porteño no buscó a José Arrúa

El presidente de Sportivo Trinidense, Norman Rieder, habló este jueves con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental y descartó que gente vinculada a Cerro Porteño se haya contactado con el DT José Arrúa.

El Ciclón se quedó sin técnico luego del empate en casa frente a Tembetary y tras el despido del argentino varios nombres comenzaron a sonar en el ambiente en Barrio Obrero.

Lo único concreto hasta el momento es que el azulgrana sigue en la búsqueda de un profesional para que tome el puesto, mientras que Jorge Achucarro se hará cargo del plantel de forma interina.

