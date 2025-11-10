10 nov. 2025
Fútbol Paraguayo

Olimpia se clasifica a la Sudamericana

Con la derrota del Sportivo Ameliano ante el 2 de Mayo, Olimpia aseguró su participación en la Copa Sudamericana de la siguiente temporada. También Recoleta estará en la cita internacional.

Noviembre 10, 2025 07:02 p. m. • 
Por Redacción D10
ollim.jpg

Olimpia aseguró su presencia en copa internacional este lunes.

Foto: Prensa club Olimpia.

Este lunes, con la derrota del Sportivo Ameliano ante el 2 de Mayo, Olimpia aseguró su presencia en la Copa Sudamericana 2026. El Franjeado necesitaba que el elenco de la V Azulada no sume a tres para ser internacional en la temporada siguiente. Y eso ocurrió. Otro que también tendrá participación en este certamen será Recoleta.

El Decano, actualmente tiene 55 puntos en la tabla anual y el Sportivo Ameliano, con la derrota de esta tarde, se quedó con 47 unidades. Por lo tanto, a falta de dos fechas, con seis puntos en juego, el conjunto franjeado será uno de los representantes paraguayos en la Sudamericana 2026.

Será la novena participación de Olimpia en la Copa Sudamericana. Las anteriores fueron en los años: 2008, 2010, 2011, 2012, 2015, 2017, 2022 y 2024. La máxima instancia alcanzada por el Decano en esta competencia es octavos de final, en tres ediciones: 2011, 2015 y 2022.

Redacción D10
