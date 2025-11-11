Lanzamiento de la oposición azulgrana

Cerro Porteño vivirá un cierre de año bastante movido, así como el inicio del 2026 ya que las elecciones tomarán protagonismo. En este sentido, la alianza hecha por Ariel Martínez y Carlos Rejala, continúa realizando lanzamientos.

El lunes por la noche, en la sede del movimiento Nuevo Cerro y con la presencia de varios socios, se lanzó la candidatura de Guido Báez para miembro de la Comisión Directiva.

En dicha reunión estuvieron presentes tanto Rejala, quien apunta a la presidencia del club, como Martínez, quien será vicepresidente de la alianza.