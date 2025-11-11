Lanzamiento de la oposición azulgrana
La oposición azulgrana, liderada por Carlos Rejala, quien será el candidato a presidente de Cerro Porteño, sigue movilizándose de cara a las elecciones. El lunes se lanzó la candidatura de Guido Báez para miembro de la Comisión Directiva.
Cerro Porteño vivirá un cierre de año bastante movido, así como el inicio del 2026 ya que las elecciones tomarán protagonismo. En este sentido, la alianza hecha por Ariel Martínez y Carlos Rejala, continúa realizando lanzamientos.
El lunes por la noche, en la sede del movimiento Nuevo Cerro y con la presencia de varios socios, se lanzó la candidatura de Guido Báez para miembro de la Comisión Directiva.
En dicha reunión estuvieron presentes tanto Rejala, quien apunta a la presidencia del club, como Martínez, quien será vicepresidente de la alianza.