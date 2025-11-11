11 nov. 2025
Fútbol Paraguayo

Lanzamiento de la oposición azulgrana

La oposición azulgrana, liderada por Carlos Rejala, quien será el candidato a presidente de Cerro Porteño, sigue movilizándose de cara a las elecciones. El lunes se lanzó la candidatura de Guido Báez para miembro de la Comisión Directiva.

Noviembre 11, 2025 02:28 p. m. • 
Por Redacción D10
Cerro Porteño

Carlos Rejala (c) estuvo presente en el lanzamiento de Guido Báez.

Foto: Gentileza

Cerro Porteño vivirá un cierre de año bastante movido, así como el inicio del 2026 ya que las elecciones tomarán protagonismo. En este sentido, la alianza hecha por Ariel Martínez y Carlos Rejala, continúa realizando lanzamientos.

El lunes por la noche, en la sede del movimiento Nuevo Cerro y con la presencia de varios socios, se lanzó la candidatura de Guido Báez para miembro de la Comisión Directiva.

En dicha reunión estuvieron presentes tanto Rejala, quien apunta a la presidencia del club, como Martínez, quien será vicepresidente de la alianza.

Cerro Porteño
Redacción D10
