Cerro Porteño despide a Diego Martínez

El empate frente a Tembetary, en el juego de regularización de la fecha 11 del torneo Clausura 2025, fue la gota que colmó el vaso para la directiva azulgrana que ya en la madrugada de este jueves decidió apartar del cargo al entrenador Diego Martínez.

Siendo las 1.44 de la mañana, la cuenta oficial de la institución anunciaba: “Se han dado por finalizados los vínculos con el entrenador Diego Martínez y su cuerpo técnico”.

En el mismo posteo la institución comunicaba que de forma interina el histórico delantero Jorge Achucarro se encargaría de interinar el puesto.

Cerro Porteño entró en una crisis y arrastra 4 fechas sin conseguir la victoria, perdiendo la punta del campeonato y quedando relegado hasta la tercera posición.