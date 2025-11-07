Recoleta vs. Sportivo Luqueño: Paso a paso

Libertad, prematuramente, se bajó de la pelea por el título del Clausura y atraviesan por una racha de malos resultados. Su presidente Rubén Di Tore indicó que tras el certamen analizarán los contratos de jugadores, así como del entrenador Pablo Guiñazú.
En un encuentro con ambiente de final, Cerro Porteño venció a Guaraní por 1-0 con el solitario gol de Ignacio Aliseda. Este triunfo le permite al conjunto azulgrana depender de sí para conquistar el Torneo Clausura. La Nueva Olla explotó con esta victoria.