07 nov. 2025
Fútbol Paraguayo

Recoleta vs. Sportivo Luqueño: Paso a paso

Recoleta y Sportivo Luqueño dan inicio a la 20ª fecha del Torneo Clausura, en el estadio Luis Salinas.

Noviembre 07, 2025 05:46 p. m. • 
Por Redacción D10
Recoleta vs. Sportivo Luqueño

Torneo Clausura Recoleta Sportivo Luqueño
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Libertad
Fútbol Paraguayo
En Libertad esperan el final del torneo para analizar contratos
Libertad, prematuramente, se bajó de la pelea por el título del Clausura y atraviesan por una racha de malos resultados. Su presidente Rubén Di Tore indicó que tras el certamen analizarán los contratos de jugadores, así como del entrenador Pablo Guiñazú.
Noviembre 04, 2025 12:17 p. m.
 · 
Redacción D10
3 de Noviembre_63978818.jfif
Fútbol Paraguayo
“3” empata y comparte la punta
El 3 de Noviembre y Sportivo Iteño igualaron por el marcador de 2–2, en el cierre de la fecha número 32 de la categoría Primera B.
Noviembre 03, 2025 07:44 a. m.
 · 
Redacción D10
Cerro Porteño
Fútbol Paraguayo
Cerro Porteño sigue vivo en una Olla eufórica
En un encuentro con ambiente de final, Cerro Porteño venció a Guaraní por 1-0 con el solitario gol de Ignacio Aliseda. Este triunfo le permite al conjunto azulgrana depender de sí para conquistar el Torneo Clausura. La Nueva Olla explotó con esta victoria.
Noviembre 02, 2025 09:59 p. m.
 · 
Redacción D10
Cerro Porteño Guaraní
Fútbol Paraguayo
Cerro Porteño vs. Guaraní: Paso a paso
Cerro Porteño y Guaraní se encargan de bajar el telón de la 19ª jornada del Torneo Clausura en La Nueva Olla.
Noviembre 02, 2025 06:05 p. m.
 · 
Redacción D10
Sportivo Luqueño vs. Sportivo Ameliano
Fútbol Paraguayo
Sportivo Luqueño vs. Sportivo Ameliano: Paso a paso
Sportivo Luqueño y Sportivo Ameliano se miden este domingo por la 19ª fecha del Torneo Clausura, en el estadio Luis Salinas.
Noviembre 02, 2025 04:51 p. m.
 · 
Redacción D10
Juan Alberto Acosta
Fútbol Paraguayo
Juan Alberto Acosta pide atención con el arbitraje
El expresidente de Guaraní, Juan Alberto Acosta, pidió que el domingo la gente aurinegra esté atenta con relación al arbitraje.
Noviembre 01, 2025 01:23 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más