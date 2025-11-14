Nacional se sube al podio de la Copa Paraguay

En el estadio Erico Galeano, Nacional derrotó por 0-4 a Guaraní en el compromiso que definió al tercero de la Copa Paraguay. Ante un escasa concurrencia, el Albo encaminó rápido el triunfo.

A los 7’, un cabezazo de Richard Prieto, que se le escapó al portero Marino Arzamendia, significó el primero de la Academia. Nacional encaró con más ambición el duelo y producto de ello fueron las acciones de peligro que generó.

El segundo fue obra de Ignacio Bailone, que con un remate cruzado amplió la ventaja alba a los 15’. Guaraní tuvo más la pelota, pero no logró dañar con ella. Para el complemento, el entrenador Víctor Bernay movió sus piezas, pero no influyó en el tanteador.

Ignacio Bailone sumó dos situaciones netas para convertir, mas el que logró sacudir las redes fue Hugo Franco, a los 69’. Tras una pared con Orlando Gaona Lugo, el defensa sacó un bombazo inatajable.

A los 87’, Matías Almeida puso cifras definitivas al encuentro para que el resultado sea goleada. Nacional derrotó con autoridad a un Guaraní que encadenó su cuarta caída seguida si se suman las del Torneo Clausura.

