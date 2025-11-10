10 nov. 2025
Fútbol Paraguayo

El 2 de Mayo reacciona sobre el final para sumar de a tres

El 2 de Mayo consiguió una victoria sobre el final en su visita al Sportivo Ameliano. El Gallo, que jugó con superioridad numérica por más de media hora, venció por 2-3 a un rival que complicó sus chances internacionales.

Noviembre 10, 2025 07:00 p. m.
Sportivo Ameliano 2 de Mayo

El 2 de Mayo reaccionó sobre el final para llevarse los tres puntos.

Foto: Gentileza - APF

En Villeta, el Sportivo Ameliano, obligado a ganar para seguir con chances de clasificación a la Copa Sudamericana, recibió a un 2 de Mayo robustecido tras instalarse en la final de la Copa Paraguay y así asegurarse el boleto a la Copa Libertadores.

Y fue el Gallo el primero en golpear. Una falta de Pablo Aranda sobre Henry Riquelme, dentro del área, fue detectada por el VAR y tras revisar la acción, el juez principal Carlos Paul Benítez pitó el penal.

De la ejecución se encargó Diego Acosta y a pesar de que el portero Miguel Martínez logró desviar el tiro, el jugador visitante pudo celebrar el gol a los 12’. El cuadro local intentó reaccionar con un frentazo de Cristhian Ocampos que pegó en el poste a los 18’.

Y cuatro minutos después, de una jugada preparada, el Sportivo Ameliano logró el 1-1 transitorio. Julio González fue el hombre que le dio la paridad al elenco dueño de casa, tras recibir el pase aéreo de Cristhian Ocampos.

El marcador se modificó ni bien arrancó la segunda mitad. Fredy Vera se metió en diagonal y descargó para Cristhian Ocampos, quien se acomodó y despidió un tiro esquinado que sacudió las redes a los 46’.

Un tiro libre de Nicolás Barrientos estuvo cerca de significar el tercero del local, pero el poste se lo negó a los 55’, y pocos segundos después, la segunda amarilla puesta a Pablo Aranda complicó al cuadro dirigido por Roberto Nanni.

Con la superioridad numérica, el 2 de Mayo fue empujando al elenco dueño de casa hacia su campo. Nuevamente el travesaño fue protagonista, aunque esta vez el del Sportivo Ameliano, ya que impidió que la pirueta dibujada en el aire por Diego Acosta a los 62’, fuera el empate.

La pelota continuó en posesión del 2 de Mayo, pero este dominio no se trasladó al marcador. El Sportivo Ameliano se defendió bien para aguantar los intentos visitantes que no llegaron a la portería de Miguel Martínez.

Cuando parecía que la victoria era para el elenco local, de un lateral nació la paridad. Amín Molinas puso el 2-2 a los 89’. Y ya en la agonía del encuentro, un contragolpe letal liderado por Elías Alfonso, acabó en el gol del triunfo anotado por Sergio Fretes.

El 2 de Mayo sacó un triunfo previo a la final de la Copa Paraguay, del 16 de noviembre ante el General Caballero JLM. Por su parte, el Sportivo Ameliano ve complicada su clasificación a la Copa Sudamericana 2026.

Torneo Clausura Sportivo Ameliano 2 de Mayo
Más contenido de esta sección
Luis Ortega
Fútbol Paraguayo
Cerro Porteño: Luis Ortega acompañará a Blas Reguera
De cara a las elecciones en Cerro Porteño, este día, el movimiento Cerro Primero, liderado por Blas Reguera, anunció a Luis Ortega como candidato a vicepresidente.
Noviembre 07, 2025 12:40 p. m.
 · 
Redacción D10
Blas Riveros
Fútbol Paraguayo
Blas Riveros: Cerro le ganó la mano a Olimpia
Olimpia, un club de Estados Unidos y Cerro Porteño pretendían a Blas Riveros para el segundo semestre. De acuerdo con las palabras de Dahiana Bresanovich, pareja del jugador, “los de Cerro fueron rápidos”.
Noviembre 06, 2025 03:55 p. m.
 · 
Redacción D10
Sportivo Trinidense
Fútbol Paraguayo
Los precios para el Sportivo Trinidense vs. Cerro Porteño
Ya están fijados los precios para el duelo que Sportivo Trinidense sostendrá ante Cerro Porteño, un juego clave para el Ciclón en su lucha por el Torneo Clausura.
Noviembre 06, 2025 12:59 p. m.
 · 
Redacción D10
General Caballero JLM
Fútbol Paraguayo
General Caballero JLM hace historia y se instala en la final
General Caballero JLM venció por 2-1 a Nacional y se clasificó a la final de la Copa Paraguay. A pesar de perder la categoría, el Rojo se está despidiendo de la temporada haciendo historia, con la chance de pelear por el título de la copa de todos.
Noviembre 05, 2025 07:25 p. m.
Gerardo García
Fútbol Paraguayo
La APF abre sumario al vicepresidente de Guaraní
Luis Cacavelos, exdirectivo de Guaraní, comentó que el club fue notificado por el Tribunal de Ética de la Asociación Paraguaya de Fútbol, tras las declaraciones del vicepresidente del club con relación a un “incentivo”.
Noviembre 05, 2025 12:18 p. m.
 · 
Redacción D10
Libertad
Fútbol Paraguayo
En Libertad esperan el final del torneo para analizar contratos
Libertad, prematuramente, se bajó de la pelea por el título del Clausura y atraviesan por una racha de malos resultados. Su presidente Rubén Di Tore indicó que tras el certamen analizarán los contratos de jugadores, así como del entrenador Pablo Guiñazú.
Noviembre 04, 2025 12:17 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más