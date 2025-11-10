El 2 de Mayo reacciona sobre el final para sumar de a tres

En Villeta, el Sportivo Ameliano, obligado a ganar para seguir con chances de clasificación a la Copa Sudamericana, recibió a un 2 de Mayo robustecido tras instalarse en la final de la Copa Paraguay y así asegurarse el boleto a la Copa Libertadores.

Y fue el Gallo el primero en golpear. Una falta de Pablo Aranda sobre Henry Riquelme, dentro del área, fue detectada por el VAR y tras revisar la acción, el juez principal Carlos Paul Benítez pitó el penal.

De la ejecución se encargó Diego Acosta y a pesar de que el portero Miguel Martínez logró desviar el tiro, el jugador visitante pudo celebrar el gol a los 12’. El cuadro local intentó reaccionar con un frentazo de Cristhian Ocampos que pegó en el poste a los 18’.

Y cuatro minutos después, de una jugada preparada, el Sportivo Ameliano logró el 1-1 transitorio. Julio González fue el hombre que le dio la paridad al elenco dueño de casa, tras recibir el pase aéreo de Cristhian Ocampos.

El marcador se modificó ni bien arrancó la segunda mitad. Fredy Vera se metió en diagonal y descargó para Cristhian Ocampos, quien se acomodó y despidió un tiro esquinado que sacudió las redes a los 46’.

Un tiro libre de Nicolás Barrientos estuvo cerca de significar el tercero del local, pero el poste se lo negó a los 55’, y pocos segundos después, la segunda amarilla puesta a Pablo Aranda complicó al cuadro dirigido por Roberto Nanni.

Con la superioridad numérica, el 2 de Mayo fue empujando al elenco dueño de casa hacia su campo. Nuevamente el travesaño fue protagonista, aunque esta vez el del Sportivo Ameliano, ya que impidió que la pirueta dibujada en el aire por Diego Acosta a los 62’, fuera el empate.

La pelota continuó en posesión del 2 de Mayo, pero este dominio no se trasladó al marcador. El Sportivo Ameliano se defendió bien para aguantar los intentos visitantes que no llegaron a la portería de Miguel Martínez.

Cuando parecía que la victoria era para el elenco local, de un lateral nació la paridad. Amín Molinas puso el 2-2 a los 89’. Y ya en la agonía del encuentro, un contragolpe letal liderado por Elías Alfonso, acabó en el gol del triunfo anotado por Sergio Fretes.

El 2 de Mayo sacó un triunfo previo a la final de la Copa Paraguay, del 16 de noviembre ante el General Caballero JLM. Por su parte, el Sportivo Ameliano ve complicada su clasificación a la Copa Sudamericana 2026.