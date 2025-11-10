Sportivo Ameliano vs. 2 de Mayo: Paso a paso

General Caballero JLM venció por 2-1 a Nacional y se clasificó a la final de la Copa Paraguay. A pesar de perder la categoría, el Rojo se está despidiendo de la temporada haciendo historia, con la chance de pelear por el título de la copa de todos.
Luis Cacavelos, exdirectivo de Guaraní, comentó que el club fue notificado por el Tribunal de Ética de la Asociación Paraguaya de Fútbol, tras las declaraciones del vicepresidente del club con relación a un “incentivo”.
Libertad, prematuramente, se bajó de la pelea por el título del Clausura y atraviesan por una racha de malos resultados. Su presidente Rubén Di Tore indicó que tras el certamen analizarán los contratos de jugadores, así como del entrenador Pablo Guiñazú.
En un encuentro con ambiente de final, Cerro Porteño venció a Guaraní por 1-0 con el solitario gol de Ignacio Aliseda. Este triunfo le permite al conjunto azulgrana depender de sí para conquistar el Torneo Clausura. La Nueva Olla explotó con esta victoria.