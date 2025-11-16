15 nov. 2025
Selección Paraguaya

Paraguay cae ante un Estados Unidos con más intensidad

La Selección Paraguaya perdió ante Estados Unidos por 2-1 en un encuentro amistoso disputado en Pensilvania. La Albirroja fue superada por un equipo que mostró más intensidad y que controló el juego.

Noviembre 15, 2025 09:12 p. m. 
Por Redacción D10
Estados Unidos Paraguay

Diego González protege el balón ante la marca de Tanner Tessmann

Foto: AFP

Tras la gira asiática, el Paraguay de Gustavo Alfaro volvió a tener otro encuentro amistoso este sábado, ante Estados Unidos. Con un onceno con varias modificaciones con relación al que acabó las Eliminatorias Sudamericanas, la Albirroja pisó el Subaru Park de Pensilvania.

El conjunto local buscó el protagonismo de entrada y rapídamente abrió el marcador de un tiro de esquina. La defensa paraguaya no supo despejar el peligro y Max Arfsten se metió al fondo para enviar el centro que encontró a Gio Reyna solo dentro del área a los 4’. El jugador norteamericano clavó un cabezazo que venció la estirada de Orlando Gill.

Estados Unidos tuvo la pelota y a Paraguay le costó hilar pases. De igual manera, dentro de este trámite, un balón largo para Miguel Almirón, quien se metió hasta la línea final para sacar el servicio, terminó en el gol de Alex Arce a los 10’. El albirrojo, en el lugar donde debe estar un goleador, conectó de cabeza para sacudir las redes del equipo rival.

Los dirigidos por Mauricio Pochettino le imprimieron bastante intensidad a su juego y si bien la Albirroja corrió detrás de la pelota, tampoco sufrió tanto en zona defensiva ya que al elenco local le costó generar acciones claras.

Las piezas no cambiaron en el segundo tiempo, tampoco el trámite: Estados Unidos continuó con la propuesta ante un Paraguay sin volumen de juego. Los arranques de Miguel Almirón y las veces que Julio Enciso bajaba para buscar la pelota fueron insuficientes para llevar peligro.

A los 71’, un balón perdido por Juan Cáceres, acabó en el gol de Folarin Balogun. Un intento de media distancia de Miguel Almirón obligó la intervención del portero Matt Freese a los 78’. Un minuto después, Gustavo Gómez salvó lo que iba a ser el tercero de Estados Unidos: Ricardo Pepi, en el área chica, se confió con el arco a disposición y este segundo perdido fue aprovechado por el capitán albirrojo.

El marcador ya no se modificó, a pesar de que la Albirroja fue más ofensiva en los instantes finales. En tiempo de adición, Omar Alderete, que estaba en el banco, vio la roja tras intervenir en la disputa de un lateral polémico. Tanto Gustavo Gómez como Alexander Freeman reclamaron como suyo el balón para continuar con el juego y se armó una escaramuza. La siguiente actuación nacional será ante México, el 18 de noviembre.

Estados Unidos: Matt Freese; Joe Scally (Diego Luna), Miles Robinson, Tim Ream; Sergiño Dest (Alexander Freeman), Tanner Tessmann, Cristian Roldan (Aidan Morris), Max Arfsten; Gio Reyna (Timothy Tillamn), Brenden Aaronson (Sebastian Berhalter); y Folarin Balogun (Ricardo Pepi). DT: Mauricio Pochettino.

Paraguay: Orlando Gill; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Junior Alonso, Blas Riveros; Diego González (Ramón Sosa), Damián Bobadilla, Diego Gómez (Alejandro Romero), Miguel Almirón; Julio Enciso (Braian Ojeda) y Alex Arce (Antonio Sanabria). DT: Gustavo Alfaro.

