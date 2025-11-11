11 nov. 2025
Fútbol Paraguayo

Socios de Luqueño piden la salida de Daniel Rodríguez

Más de 100 socios del Sportivo Luqueño solicitan una asamblea extraordinaria para tratar la destitución del presidente Daniel Rodríguez por mal desempeño.

Noviembre 11, 2025 11:57 a. m. • 
Por Redacción D10
daniel rodríguez.jpg

Daniel Rodríguez, presidente del Sportivo Luqueño.

Foto: Gentileza

El Sportivo Luqueño atraviesa por una situación poco feliz debido a que se quedó sin competencia internacional para la temporada siguiente y su floja campaña durante este año lo deja actualmente como el club más comprometido cuando se inicie el 2026.

Ante esto, más de 100 socios firmaron una solicitud para convocar a una asamblea extraordinaria donde el tema principal a tratar será la destitución del presidente Daniel Rodríguez por “mal cumplimiento de sus labores”, de acuerdo con Víctor Velázquez, comunicador de una radio local.

Estos socios desean realizar una asamblea el 30 de noviembre ya que la ordinaria recién se debe realizar el año entrante, aunque aún no tiene fecha establecida. De acuerdo con Velázquez, “no hay una persona que diga ‘yo voy a ser presidente de Luqueño’”, pero el objetivo es sacarlo de la presidencia a Daniel Rodríguez.

ES UN MENTIROSO

Por su parte, Paulino Amarilla, uno de los últimos candidatos a presidente, señaló que el titular auriazul “es un gran mentiroso, el club debe una fortuna. Ayer queríamos ver el estadio y no nos dejaron ingresar porque las obras no avanzan”.

“Nunca pasamos tanta vergüenza, tomó el club y ya le mandó al descenso. Hay muchas cosas que el socio no sabe de lo que pasa en la institución”, dijo con relación al año en que asumió Daniel Rodríguez, que marcó el descenso del Sportivo Luqueño a la Intermedia.

Sportivo Luqueño
Redacción D10
