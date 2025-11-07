Cerro Porteño: Luis Ortega acompañará a Blas Reguera

Luis Ortega será el candidato a vicepresidente del movimiento Cerro Primero, liderado por Blas Reguera, quien busca ganar las elecciones que se llevarán a cabo en Cerro Porteño.
En charla para el programa Fútbol a lo Grande, Luis Ortega confesó que “hace unos años lo había mirado en su momento a Cerro, empezamos a armar un equipo y lo dejamos. Ahora se dio esa oportunidad, Blas se acercó, me insistió mucho y di el paso para aceptar la candidatura”.
“Lo que hice en la vida a nivel empresarial y deportivo, me fue bien. Siempre le puse muchas ganas, mucho entusiasmo y mucha planificación. Hoy tengo las condiciones para poder darle a Cerro mi tiempo, mi equipo, mi conocimiento y mi entrega total. Por eso decidí acompañarlo a Blas”, remarcó.
Luis Ortega indicó que como grupo van “a poner todas las condiciones, los condimentos que necesitan un plantel de jugadores y un plantel técnico, y son ellos los que tienen que manejar y llevarnos a la victoria” y que su gestión “se va a basar en tener el mejor plantel posible de jugadores y el mejor plantel técnico”.