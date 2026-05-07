Javier Díaz de Vivar: “Llegar al Mundial lo más fuerte posible”

Cuenta regresiva para el inicio de la Copa del Mundo, el esperado regreso de la Albirroja a la máxima cita futbolística y de la cual buscarán “llegar lo más fuerte posible”, así lo confirmó Javier Díaz de Vivar, vicepresidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) en charla con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080 AM.

El primer tema abordado fue el amistoso ante Nicaragua programado para el viernes 5 de junio a las 19:15. “Va a ser el partido de despedida de la Selección con la afición paraguaya y el 6 de junio partimos a Estados Unidos para hacer base en San José”, indicó.

Respecto a los detalles de ese duelo, Díaz de Vivar adelantó que se conocerán en los próximos días. “Va a ser una linda fiesta como nos tiene acostumbrada la APF. Las entradas no serán costosas, queremos que vaya la familia completa”, agregó.

Para Díaz de Vivar, el partido despedida contra Nicaragua será un anvión anímico importante de cara al Mundial. “Tiene que ser una linda despedida para que nuestros jugadores recarguen energía para llegar al Mundial lo más fuerte posible”, aseguró.

Entrando en más detalles, Díaz de Vivar indicó cómo se darían los plazos para conocer la lista definitiva para el Mundial. “El 25 de mayo habrá una lista extendida y recién para el viaje conoceremos a los que irán al Mundial”, reveló.

La APF ya tiene todo cubierto el tema de logística en Estados Unidos. “El 6 de junio viajamos a San José California. Vamos a hacer base en la Universidad San José donde tendremos a disposición un hermoso complejo”, indicó.

En los detalles de logística también está involucrado Gustavo Alfaro. “El profe Alfaro estuvo visitando el CARDE, observando las mejoras y también aprobó la sede de San José donde estaremos en la Copa del Mundo, está en todo”, reconoció.

Consultado sobre la continuidad de Alfaro en la Albirroja luego de la Copa del Mundo, Díaz de Vivar sentó la postura de la APF. “La idea nuestra es que continúe, hay una conversación previa, pero todo tiene su proceso”, detalló.

Por último se refirió a la situación de los lesionados. “El que más preocupa es Mathías Villasanti, todavía no viene jugando. Diego Gómez podría regresar para las últimas fechas de la Premier League”, concluyó.

Paraguay integra el Grupo D de la Copa del Mundo junto a Estados Unidos, Turquía y Australia. El debut será el viernes 12 de junio a las 22:00 ante el local Estados Unidos en el estadio Sofi Stadium de Los Ángeles, California.