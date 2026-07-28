El onceno de Olimpia para enfrentar a Nacional

Olimpia, que viene de tropezar en su debut en el Torneo Clausura 2026 tras caer ante Libertad por 1-0 en el Defensores del Chaco, ya se enfoca en lo que será su siguiente compromiso, este miércoles desde las 18:30 ante Nacional en el estadio Arsenio Erico de Barrio Obrero.

Para dicho encuentro, Pablo Vitamina Sánchez, DT franjeado, prepara dos modificaciones con respecto al onceno que saltó a la cancha ante el Gumarelo.

Richard Ortiz, el capitán franjeado, está para arrancar de titular en lugar de Richard Sánchez. Otro cambio que se perfila es el de Pedro Zarza en lugar de Fernando Cardozo.

El resto del equipo no sufriría modificaciones. Es decir Olimpia saldría con: Gastón Olveira; Raúl Cáceres, Juan Vera, Mateo Gamarra y Alan Rodríguez; Romeo Benítez, Juan Alfaro, Richard Ortiz y Pedro Zarza; Eduardo Delmás y Braian Romero.

Para Olimpia será importante lograr un resultado positivo, atendiendo al traspié de la primera fecha. No será un duelo fácil, ya que la Academia de Víctor Bernay buscará hacerse fuerte de local y dejar los tres puntos en casa.