18 sept. 2025
Paraguayos en el Exterior

Imperial partido de Gustavo Gómez con un récord histórico en la Libertadores

El capitán del Palmeiras Gustavo Gómez tuvo un partido fantástico ante River Plate con un gol histórico para ser hombre récord en la Copa Libertadores.

Septiembre 18, 2025 10:50 a. m. • 
Por Redacción D10
G1GS2K-W4AE4Xf_.jpg

Gustavo Gómez, defensor y capitán del Palmeiras de Brasil.

@Palmeiras

Palmeiras superó 2-1 a River Plate en el partido de ida de los cuartos de final de la Conmebol Libertadores disputado en el estadio Más Monumental de Buenos Aires.

El defensor paraguayo Gustavo Gómez fue gran figura del Palmeiras convirtiendo el primer gol de la serie con un gran cabezazo a los 6 minutos de partido.

No fue un gol más para Gustavo Gómez, ya que con ese tanto se convirtió en el defensor con más goles en la historia de la Conmebol Libertadores, superando al chileno Rubén Espinoza (13), con quien compartía dicho récord.

Una marca más para el defensa albirrojo que además ostenta el récord de ser el defensor con mayor cantidad de goles en Palmeiras y el capitán con más títulos en el Verdao.

Gómez sigue haciendo historia siendo catalogado por la mayoría como el mejor defensor central del continente.

Gustavo Gómez Palmeiras Copa Libertadores
Redacción D10
Más contenido de esta sección
G02b1FzX0AAKQ1q.jpg
Paraguayos en el Exterior
Ronaldo Martínez disfruta su gran momento
Ronaldo Martínez vive un gran presente como goleador del fútbol argentino con Platense y siendo jugador de Selección con la Albirroja.
Septiembre 15, 2025 12:39 p. m.
 · 
Redacción D10
G02VJGZWQAA4JnB.jpg
Paraguayos en el Exterior
El golazo de Ronaldo Martínez
Ronaldo Martínez se lució con una volea tremenda dentro del área para darle la victoria a Platense en el fútbol argentino.
Septiembre 15, 2025 08:47 a. m.
 · 
Redacción D10
kjnfg.jfif
Paraguayos en el Exterior
Gallardo responde a las declaraciones de Alfaro sobre Galarza
Marcelo Gallardo, DT de River Plate, se refirió a las declaraciones de Gustavo Alfaro sobre Matías Galarza.
Septiembre 14, 2025 07:12 p. m.
60f54af3-66ae-462a-90d5-770835fb9d83.jpeg
Paraguayos en el Exterior
Pulpito Duarte se realiza las pruebas médicas
Alexis Duarte recién este viernes se sometió a pruebas médicas como nuevo jugador del Santos, y no podrá debutar este fin de semana.
Septiembre 12, 2025 03:57 p. m.
 · 
Redacción D10
atlético-atletico-junior_alonso-estrangeiros.jpg
Paraguayos en el Exterior
Junior Alonso, homenajeado por el Mineiro
El defensor paraguayo es el jugador extranjero con más partidos en la historia del Atlético Mineiro.
Septiembre 11, 2025 02:54 p. m.
 · 
Redacción D10
sdkjfndsf.jpg
Paraguayos en el Exterior
Julio Enciso entrena diferenciado
Hay expectativa en torno a su estreno en la Ligue 1 con la camiseta del Racing de Estrasburgo, que este sábado enfrenta a Le Havre.
Septiembre 11, 2025 02:52 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más