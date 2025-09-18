Imperial partido de Gustavo Gómez con un récord histórico en la Libertadores

Palmeiras superó 2-1 a River Plate en el partido de ida de los cuartos de final de la Conmebol Libertadores disputado en el estadio Más Monumental de Buenos Aires.

El defensor paraguayo Gustavo Gómez fue gran figura del Palmeiras convirtiendo el primer gol de la serie con un gran cabezazo a los 6 minutos de partido.

No fue un gol más para Gustavo Gómez, ya que con ese tanto se convirtió en el defensor con más goles en la historia de la Conmebol Libertadores, superando al chileno Rubén Espinoza (13), con quien compartía dicho récord.

Una marca más para el defensa albirrojo que además ostenta el récord de ser el defensor con mayor cantidad de goles en Palmeiras y el capitán con más títulos en el Verdao.

Gómez sigue haciendo historia siendo catalogado por la mayoría como el mejor defensor central del continente.

Defensores con más goles en TODA la historia de la Copa Libertadores:



GUSTAVO GÓMEZ 🇵🇾 14

Rubén Espinoza 🇨🇱 13

Francisco Arce 🇵🇾 12

Nelinho 🇧🇷 11

Gilberto 🇧🇷 10

Vladimir Marín 🇨🇴 10 pic.twitter.com/5C73iosiGl — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) September 18, 2025