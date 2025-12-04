Claudia Martínez está en el equipo ideal

Completadas las primeras cuatro fechas de la Liga de las Naciones femenina, la selección de Paraguay acumula tres derrotas y una victoria en el torneo. Sin embargo, quien sigue destacándose entre las paraguayas, individualmente, es la delantera del Olimpia, Claudia Martínez.

Por segundo combo de partidos consecutivo es la única jugadora guaraní en el onceno ideal de la competencia, en este caso de las fechas 3 y 4, según dio a conocer la Conmebol. Martínez es ubicada como la delantera principal del equipo, acompañada por la peruana Raquel Bicalpe y la venezolana Deyna Castellanos.

En la fecha 3, Martínez marcó el gol de la victoria contra Uruguay. En la fecha 4, fue el mejor elemento paraguayo, pero no pudo evitar la caída contra Chile.