06 oct. 2025
Héctor Bobadilla sigue de romance con los goles
El delantero paraguayo Héctor Bobadilla sigue su racha goleadora con el Always Ready de Bolivia. El ex Cerro Porteño lleva convertidos 19 goles en lo que va del año.
Octubre 06, 2025 10:04 a. m.
Redacción D10