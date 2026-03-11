Hay fecha para conocer la nueva camiseta de Paraguay para el Mundial

Cada vez falta menos para el regreso de la Albirroja a una Copa del Mundo después de unos largos 16 años de ausencia.

Para dicho evento, Paraguay estrenará camiseta. La misma se dará a conocer el próximo martes 17 de marzo, según confirmó Silvia Caballero, gerente de Marketing de la Asociación Paraguaya de Fútbol, en charla con Canal Trece.

El lanzamiento se realizará el martes 17 y la venta arrancará un día después, el miércoles 18.

La Albirroja que dirige Gustavo Alfaro estrenará su nueva piel ya en los amistosos de marzo, del 27 ante Grecia en Atenas y del 31 contra Marruecos en Lens.

Estos serán los últimos amistosos fuertes de Paraguay antes de la cita mundialista, en la que debutará el 12 de junio ante Estados Unidos desde las 22:00 en el SoFi Stadium.