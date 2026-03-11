11 mar. 2026
Selección Paraguaya

Hay fecha para conocer la nueva camiseta de Paraguay para el Mundial

Oficial: Revelaron la fecha del lanzamiento de la nueva camiseta que utilizará la Albirroja en la Copa del Mundo 2026.

Marzo 11, 2026 12:01 p. m.
CAMISETA MUNDIALISTA PARAGUAY.png

¿Cómo será la nueva camiseta albirroja?

Cada vez falta menos para el regreso de la Albirroja a una Copa del Mundo después de unos largos 16 años de ausencia.

Para dicho evento, Paraguay estrenará camiseta. La misma se dará a conocer el próximo martes 17 de marzo, según confirmó Silvia Caballero, gerente de Marketing de la Asociación Paraguaya de Fútbol, en charla con Canal Trece.

El lanzamiento se realizará el martes 17 y la venta arrancará un día después, el miércoles 18.

La Albirroja que dirige Gustavo Alfaro estrenará su nueva piel ya en los amistosos de marzo, del 27 ante Grecia en Atenas y del 31 contra Marruecos en Lens.

Estos serán los últimos amistosos fuertes de Paraguay antes de la cita mundialista, en la que debutará el 12 de junio ante Estados Unidos desde las 22:00 en el SoFi Stadium.

Paraguay Albirroja Mundial
Más contenido de esta sección
HCC-4BVXwAAUWkf.jpeg
Selección Paraguaya
Dura caída paraguaya en Sub 20
La Selección Paraguaya Femenina Sub 20 cayó 1-4 frente a Argentina, en la penúltima jornada del Sudamericano que se disputa en nuestro país.
Febrero 26, 2026 07:12 a. m.
 · 
Redacción D10
Gustavo Alfaro_55706175.jpg
Selección Paraguaya
Gustavo Alfaro refuerza su equipo de cara al Mundial
El estratega de la Albirroja apunta a ampliar su cuerpo técnico, con profesionales para cubrir tres áreas.
Febrero 25, 2026 03:22 p. m.
 · 
Redacción D10
Óscar Romero
Selección Paraguaya
Se define el futuro de los nuestros en fase 2 de la Libertadores
La movida copera es determinante la próxima semana para los equipos paraguayos. El 2 de Mayo, bien sabido, dejó escapar la victoria ante el Cristal peruano en su casa (2-2). En tanto, Guaraní no pudo con Juventud de Las Piedras, pero se trajo un punto de enorme de valor en carácter de visitante (0-0).
Febrero 22, 2026 11:40 a. m.
 · 
Arturo Rubin
aalff.jfif
Selección Paraguaya
Alfaro, tajante sobre Olveira y los arqueros de la Albirroja
Gustavo Alfaro respondió con contundencia y sin muchas vueltas cuando le preguntaron por Gastón Olveira y los arqueros de Paraguay.
Febrero 21, 2026 01:41 p. m.
albirroja enciso alfaro_laalbirrjoa_61238602.jpg
Selección Paraguaya
Gustavo Alfaro: “Hoy es mucho más fácil querer ser parte de la Albirroja”
Gustavo Alfaro dio una categórica respuesta cuando le preguntaron por los “nacionalizados” que quieren ser parte de la Albirroja.
Febrero 20, 2026 08:54 p. m.
seleccion paraguaya femenina Sub 20
Selección Paraguaya
La Albirroja femenina Sub 20 se repone con victoria ante Venezuela
El equipo paraguayo triunfó por 2-0 y sigue firme en su lucha por clasificar al Mundial de la categoría.
Febrero 19, 2026 08:32 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más