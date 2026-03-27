27 mar. 2026
Selección Paraguaya

Alfaro dice que sus chicos “multiplican los esfuerzos”

Gustavo Alfaro resaltó la entrega de los jugadores de la Selección Paraguaya. “Estos chicos me demostraron que en el fútbol, no es sumar, es multiplicar, y ellos multiplican los esfuerzos”.

Marzo 27, 2026 07:32 p. m. • 
Por Redacción D10
Julio Enciso

Julio Enciso fue el mejore jugador de Paraguay ante Grecia.

Foto: Gentileza - Albirroja

Paraguay superó a Grecia por 0-1 con el gol de Diego Gómez. Tras el triunfo, el seleccionador albirrojo Gustavo Alfaro resaltó el trabajo que sus dirigidos vienen haciendo no solo desde este viernes, sino desde que asumió.

Para llegar a la idea sobre la entrega de los jugadores, en conferencia de prensa habló de las valoraciones de los rivales que tuvo la Albirroja en las Eliminatorias Sudamericanas: “Brasil 6,6 veces más que Paraguay; Argentina 5,7 veces que Paraguay; Ecuador 2,87 más que Paraguay; Uruguay 2,75 con respecto a Paraguay; Colombia 2,54 con respecto a Paraguay”.

“Cuando vemos, por lo menos desde que nosotros llegamos, fuimos el equipo que más puntos sacó junto con Argentina. Cuando nos ponemos esta camiseta estos chicos me demostraron que en el fútbol, no es sumar, es multiplicar, y ellos multiplican los esfuerzos”, resaltó.

Multiplicar los esfuerzos nos hace ponernos en un plano de paridad. Hemos jugado con todos equipos que fueron difíciles. Nos tocó ganar, nos tocó empatar o nos tocó perder, pero siempre estuvimos en partido y vamos a tratar de hacer eso en el Mundial”, afirmó el seleccionador.

En la Copa del Mundo, Paraguay tendrá de rivales a selecciones con mejor posicionamiento en el ranking FIFA, por tanto manifestó: “Les decía a los jugadores: Si Turquía, que está en una instancia final junto con Kosovo para entrar a la Copa del Mundo, si llegara a entrar creo que tiene el ranking FIFA 22 o 23, Estados Unidos tiene 15, 27 tiene Australia y 40 tienen Paraguay. O sea, todos los rivales serían superior a Paraguay”.

Por eso mi idea en la organización de partidos amistosos fue siempre buscar equipos que tuviesen mejor ranking FIFA que nosotros. Nos fuimos a Asia a jugar contra Japón y Corea; nos fuimos a Estados Unidos a jugar contra Estados Unidos y México; vinimos a jugar contra Grecia y vamos a jugar contra Marruecos, salvo el caso de Grecia que es 44 en el ranking que lo perdió por no haber entrado a la Copa del Mundo, son equipos parejos y a nosotros todo nos cuesta”, sentenció.

Selección Paraguaya Albirroja Gustavo Alfaro
Redacción D10
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