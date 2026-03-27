27 mar. 2026
Selección Paraguaya

Así Gastón Olveira entonó el Himno Nacional en Atenas

VIDEO. Gastón Olveira, recientemente nacionalizado paraguayo, entonó el Himno Nacional en la previa del partido contra Grecia, en Atenas.

Marzo 27, 2026 05:29 p. m. • 
Por Redacción D10
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Gastón Olveira, un paraguayo más.

Foto: APF.

Gastón Olveira, recientemente nacionalizado paraguayo, entonó el Himno Nacional en la previa del partido internacional amistoso que se disputa en Atenas, en el marco de la penúltima Fecha FIFA previo al Mundial 2026.

Un detalle que llamó la atención en las redes sociales es la actitud que tomó el portero de Olimpia en los actos de protocolo, al cantar las estrofas escritas por el uruguayo Francisco Acuña de Figueroa.

En el campo, el Tonga tuvo escasa participación, pero cuando le tocó participar lo hizo con bastante solvencia para transmitir seguridad a la última línea. El “1" franjeado disputará el puesto de titular en la Copa del Mundo con Roberto Fernández y Orlando Gill.

Tras esta prueba, la Selección Paraguaya de Fútbol se medirá en Lens, Francia, ante Marruecos. En este juego, el seleccionador Gustavo Alfaro pondrá bajo el pórtico a otro futbolista, tal como lo confirmó en la conferencia de prensa.

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