27 mar. 2026
Selección Paraguaya

“No tengo una selección afianzada”: Gustavo Alfaro

El seleccionador de Paraguay, Gustavo Alfaro se refirió a la cantidad de jugadores nuevos citados a casi dos meses para el Mundial: “No tengo una selección afianzada”.

Marzo 27, 2026 07:48 p. m. • 
Por Redacción D10
Gustavo Alfaro

Gustavo Alfaro, seleccionador de Paraguay.

Foto: Gentileza - Albirroja

Para Gustavo Alfaro, seleccionador de Paraguay, habló de la convocatoria de varios jugadores nuevos. “Hubiese sido más fácil elegir una ruta más livianita con rivales no tan exigentes, pero el problema lo íbamos a tener en la Copa del Mundo. Arriesgaba a todo este tipo de situaciones. Yo estoy citando un montón de jugadores nuevos a 70 días de jugar el Mundial. ¿Que quiere decir eso? Que no tengo una selección afianzada”.

Si tuviese una selección afianzada, que tuviese cuatro o cinco años, ya estaríamos con los nombres de memoria. Trae como consecuencia que a nosotros nos cuesta, nos cuesta encontrar los movimientos hasta que le vamos tomando el pulso al partido. Por eso nos costó manejar la pelota en la primera parte. Cuando ajustamos las marcas en la mitad de la cancha, empezamos a plantear el partido donde nosotros queríamos”, detalló.

Todos los partidos nos cuesta porque nos exigen mucha demanda física, por eso la idea es sacar a los jugadores a los 60’, a los 66’, a los 75’, para que traten de llegar de la mejor manera al próximo partido”, indicó el técnico.

“La idea, salvo el caso de dos o tres jugadores, como el de (Juan) Cáceres que lo guardamos para ese partido, probablemente ataje Orlando Gill, probablemente (Gabriel) Ávalos esté desde el minuto cero. El resto probablemente va a estar dentro de la misma nomina”, expresó con relación al choque contra Marruecos.

“Hay que ver cómo responden de acá en delante para ver de qué manera llegamos a ese partido que va a ser alta demanda tanto física como futbolística”, advirtió.

También destacó el partido de los nuevos. “Los vi en sintonía con todo el grupo. Más allá de que siempre existe esa ansiedad que genera por primeva vez en la selección, jugar en Europa, jugar aquí en Grecia, la obligación, la incertidumbre si serán parte o no del equipo mundialista, son cargas emocionales y anímicas muy importantes que juegan en la cabeza del jugador. Los vi como si estuviesen trabajando hace tiempo con nosotros (…) Vi un trabajo muy sólido de todos”.

Este viernes, Paraguay derrotó a Grecia con el solitario gol de Diego Gómez y a partir de ahora se enfoca en el compromiso ante Marruecos, el 31 de marzo.

Selección Paraguaya Albirroja Gustavo Alfaro
Redacción D10
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