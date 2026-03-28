Cerro Porteño, por mantener el ritmo

En transición en la conducción, tras la salida del Jorge Bava como entrenador, uno de la casa, como Jorge Achucarro tendrá otra prueba, para demostrar sus aspiraciones de ser confirmado en el cargo, tal como ocurrió en ciclos anteriores con otros profesionales como Roberto Torres y Gustavo Florentín.

Achucarro registra como interino 4 compromisos sin derrotas en diferentes ciclos, siendo su última presentación con victoria en la fecha anterior contra Libertad, por 3-2.

El Azulgrana no contará con piezas claves en la defensa como Gustavo Velázquez, Marcelo Chaparro y Matías Pérez, los dos primeros con la Albirroja y el tercero lesionado, por lo que planteará una inédita primera línea en lo que va de la temporada.

En el medio y ataque la propuesta será la misma, con doble contención y apostando por un ataque importante, con Pablo Vegetti como referente principal.

A su vez el conjunto Santo arriba al juego con la imperiosa necesidad de conseguir ya su primer triunfo, encontrándose hundido en ambos frentes y muy comprometido con el descenso, ya que solo consiguió 5 empates en lo que va del año.

El Rayadito además arrastra una racha de 4 juegos consecutivos sin perder, habiendo igualado en todos, el último sin goles frente a Nacional.