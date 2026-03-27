27 mar. 2026
Selección Paraguaya

El gol del cumpleañero Diego Gómez

Paraguay derrotó a Grecia con el tanto marcado por Diego Gómez, que este día celebra sus 23 años de vida.

Marzo 27, 2026 06:32 p. m. • 
Por Redacción D10
Diego Gómez

Diego Gómez marcó el día de su cumpleaños.

Foto: Gentileza - Albirroja

La Selección Paraguaya de Fútbol se impuso este viernes a Grecia gracias al solitario gol de Diego Gómez. En un encuentro incómodo para el conjunto albirrojo, principalmente en la primera etapa, el volante apareció de pelota quieta para hacer el 0-1.

El mediocampista guaraní se hizo sentir en la redes en una fecha bastante especial, ya que este 27 de marzo está celebrando los 23 años de vida. El gol con la Albirroja reafirma el buen momento que está atravesando en el Brighton.

Paraguay superó a Grecia en un encuentro que sirve muchísimo para seguir fortaleciendo la idea de cara a la Copa del Mundo. La siguiente prueba se llama Marruecos y será el 31 de marzo.

Copa del mundo Selección Paraguaya Albirroja Diego Gómez
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Gastón Olveira
Selección Paraguaya
Está confirmado Paraguay
La Selección Paraguaya ya tiene todo definido para el juego frente a Grecia que arrancará en pocas horas.
Marzo 27, 2026 03:03 p. m.
 · 
Redacción D10
Alejandro Romero Gamarra
Selección Paraguaya
Kaku Romero, desconvocado por la pérdida de su papá
Alejandro Romero Gamarra atraviesa por horas sensibles debido al fallecimiento de su padre. La Selección Paraguaya de Fútbol lo liberó de estos partidos amistosos.
Marzo 26, 2026 02:15 p. m.
 · 
Redacción D10
55166455783_d3860cc0d0_k.jpg
Selección Paraguaya
El verdadero problema del arco paraguayo
Antony Silva, alejando un poco la mirada del debate Gatito-Olveira, apuntó al verdedero problema que afecta al fútbol paraguayo.
Marzo 26, 2026 01:25 p. m.
 · 
Redacción D10
Antonio Sanabria
Selección Paraguaya
Sanabria no está contento con su presente en Italia
El delantero de la Selección Paraguaya, Antonio Sanabria, habló acerca de su situación en el Cremonesse italiano y dijo: “Si digo que estoy contento con el presente que estoy viviendo en el club, estaría mintiendo”.
Marzo 26, 2026 11:37 a. m.
 · 
Redacción D10
HEVebU8bYAIpP6N.jpeg
Selección Paraguaya
Gustavo Alfaro ve a Grecia como “buen rival” con vistas al debut mundialista
El técnico de la selección de Paraguay, Gustavo Alfaro, consideró que Grecia, al que se enfrentarán este viernes en un partido amistoso, es un “buen rival” con vistas al estreno de sus dirigidos ante Estados Unidos en el Mundial de 2026.
Marzo 26, 2026 11:19 a. m.
 · 
Redacción D10
Convocados Py 2.png
Selección Paraguaya
Los comentarios de Alfaro sobre los nuevos llamados
Gustavo Alfaro, entrenador de Paraguay, dedicó un momento para hablar de las condiciones de los cinco nuevos llamados a la Albirroja.
Marzo 26, 2026 10:57 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más