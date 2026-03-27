El gol del cumpleañero Diego Gómez

La Selección Paraguaya de Fútbol se impuso este viernes a Grecia gracias al solitario gol de Diego Gómez. En un encuentro incómodo para el conjunto albirrojo, principalmente en la primera etapa, el volante apareció de pelota quieta para hacer el 0-1.

Inatajable 🚀🎯



Con este tanto de Diego Gómez, ¡ganó la #Albirroja ⚪🔴! pic.twitter.com/5Otgpi8MnF — Selección Paraguaya (@Albirroja) March 27, 2026

El mediocampista guaraní se hizo sentir en la redes en una fecha bastante especial, ya que este 27 de marzo está celebrando los 23 años de vida. El gol con la Albirroja reafirma el buen momento que está atravesando en el Brighton.

Paraguay superó a Grecia en un encuentro que sirve muchísimo para seguir fortaleciendo la idea de cara a la Copa del Mundo. La siguiente prueba se llama Marruecos y será el 31 de marzo.