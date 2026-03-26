26 mar. 2026
Selección Paraguaya

Kaku Romero, desconvocado por la pérdida de su papá

Alejandro Romero Gamarra atraviesa por horas sensibles debido al fallecimiento de su padre. La Selección Paraguaya de Fútbol lo liberó de estos partidos amistosos.

Marzo 26, 2026 02:15 p. m. • 
Por Redacción D10
Alejandro Romero Gamarra

Alejandro Romero Gamarra, jugador de la Selección Paraguaya.

Foto: Gentileza - Albirroja

El jugador de la Selección Paraguaya, Alejandro Romero Gamarra, quedó desafectado de los encuentros que disputará la Albirroja en estos días debido al fallecimiento de su padre. El futbolista dejó la concentración en Grecia para acompañar a su familia en este triste momento.

Desde la familia de la Selección Paraguaya expresamos nuestras más sentidas condolencias y acompañamos a nuestro querido “Kaku”, Alejandro Romero Gamarra, a sus familiares y amigos en este difícil momento, tras la partida de su padre”, escribió la cuenta de la Albirroja en sus cuentas en redes sociales.

“En ese sentido, la Selección Paraguaya de Fútbol comunica que el futbolista dejará la concentración del plantel albirrojo en Atenas ante tan sensible pérdida”, cerró.

Selección Paraguaya Alejandro Romero Gamarra Albirroja
Redacción D10
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