26 mar. 2026
Selección Paraguaya

El verdadero problema del arco paraguayo

Antony Silva, alejando un poco la mirada del debate Gatito-Olveira, apuntó al verdedero problema que afecta al fútbol paraguayo.

Marzo 26, 2026 01:25 p. m. • 
Por Redacción D10
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El futuro del arco paraguayo es un tema que no se está considerando, según Silva.

Foto: Prensa - Albirroja.

El exportero de la Selección Paraguaya y con larga trayectoria local e internacional, Antony Silva, brindó una interesante entrevista a Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080 y dio unas declaraciones para referirse al debate del arco paraguayo.

Mientras la mayoría se centra en si Olveira o Gatito debe ser el golero titular de la Selección, o si un reciente nacionalizado debe ocupar el cargo en el arco albirrojo, Silva dijo que no se habla del gran problema: La escacez de arqueros en Paraguay.

Según Silva, el fútbol paraguayo está saturado de arqueros extranjeros, para un fútbol con muy pocos equipos en la Primera División. Esta situación reduce las posibilidades de que los nacionales puedan crecer y ser vendidos al fútbol del exterior.

“Tiene que haber un motivo, un porqué, en la formativa no se trabaja bien, el mercado está más barato para traer un extranjero. Creo que hay un solo arquero paraguayo en el exterior y así las posibilidades para ir al exterior van a ser menores”, argumentó.

“Va a ser complicado tener un proyecto a corto plazo. A largo plazo hay arqueros jóvenes que se pueden hacer el seguimiento (Insfrán y otros). A corto plazo vender uno va ser difícil. Hay un problema de gestión, se apunta a Olveira, pero realmente a fondo tenemos que hacer cuenta de cuántos arqueros están jugando en liga y en el exterior y van a ser menos, porque los nuestros no juegan”, remarcó.

NIVEL. En cuanto a Gastón Olveira, dijo que su nivel en el Olimpia es incuestionable y que sumado a la falta de regularidad de Gatito Fernández se alimenta la controversia. Sin embargo, dijo que Gustavo Alfaro convocó a los que considera conveniente para este momento.

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Redacción D10
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