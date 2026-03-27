Un triunfo para el Kaku y su familia

Alejandro Romero Gamarra era uno de los convocados por Gustavo Alfaro para esta serie de amistosos de Paraguay. Tristemente, el Kaku perdió a su padre un día antes del amistoso contra Grecia.

Este viernes, después del partido de la Albirroja, el seleccionador Gustavo Alfaro dijo: “Quiero dedicarle este triunfo a Kaku Romero Gamarra, quiero mandarle un abrazo muy grande, también a su familia”.

“Sé que están atravesando un momento difícil. Me tocó la fatalidad de ser técnico de Huracán cuando falleció su madre y ahora me toca ser técnico de la selección de Paraguay cuando fallece su padre. Lo queremos mucho, el plantel lo quiere mucho”, mencionó.

“Le mandamos un abrazo muy grande, estamos todos desde aquí. En el vestuario decíamos este es un triunfo para Kaku y toda su familia”, sentenció.