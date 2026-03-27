27 mar. 2026
Selección Paraguaya

Diego Gómez: “Demostramos por qué estamos clasificados”

Diego Gómez, que hoy cumple 23 años de edad, celebró con un hermoso gol para darle el triunfo a Paraguay en el amistoso frente a Grecia. “Demostramos por qué estamos clasificados”, remarcó el volante albirrojo.

Marzo 27, 2026 07:19 p. m. • 
Por Redacción D10
diego gómez.jpg

Diego Gómez celebra un gol de la Albirroja.

Foto: APF

Diego Alexander Gómez, jugador del Brighton & Hove Albion F. C. de la Premier League de Inglaterra y de la Selección Paraguaya de Fútbol, celebró su cumpleaños número 23 con una gran victoria en Atenas, frente a Grecia, en la penúltima Fecha FIFA previo al Mundial 2026.

El volante albirrojo hizo el tanto del triunfo, cerca de la hora de juego, tras ejecutar un hermoso tiro libre. “Es una sensación muy linda poder lograr una victoria acá, también es un regalo muy especial para mí por mi cumpleaños”, dijo a los medios de prensa, tras el 1-0 en el estadio Georgios Karaiskakis.

“El equipo lo dio todo hoy, demostramos por qué estamos clasificados, hay que seguir mejorando”, agregó el misionero, que ya piensa en el siguiente rival de este combo.

Sobre la incorporación de los últimos seleccionador como Gastón Olveira, Mauricio, José Canale y Gustavo Caballero, Gómez valoró la rápida adaptación. “Se acoplaron de la mejorar manera al grupo, sumaron minutos, y lo hicieron como si estuvieron desde el principio con nosotros”, valoró.

El equipo dirigido por Gustavo Alfaro volverá a la acción el próximo martes 31 cuando enfrente a Marruecos en el Estadio Bollaert-Delelis de Francia. Será al última prueba fuerte del combinado paraguayo.

Selección Paraguaya Paraguay Diego Gómez
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Gastón Olveira
Selección Paraguaya
Está confirmado Paraguay
La Selección Paraguaya ya tiene todo definido para el juego frente a Grecia que arrancará en pocas horas.
Marzo 27, 2026 03:03 p. m.
 · 
Redacción D10
Alejandro Romero Gamarra
Selección Paraguaya
Kaku Romero, desconvocado por la pérdida de su papá
Alejandro Romero Gamarra atraviesa por horas sensibles debido al fallecimiento de su padre. La Selección Paraguaya de Fútbol lo liberó de estos partidos amistosos.
Marzo 26, 2026 02:15 p. m.
 · 
Redacción D10
55166455783_d3860cc0d0_k.jpg
Selección Paraguaya
El verdadero problema del arco paraguayo
Antony Silva, alejando un poco la mirada del debate Gatito-Olveira, apuntó al verdedero problema que afecta al fútbol paraguayo.
Marzo 26, 2026 01:25 p. m.
 · 
Redacción D10
Antonio Sanabria
Selección Paraguaya
Sanabria no está contento con su presente en Italia
El delantero de la Selección Paraguaya, Antonio Sanabria, habló acerca de su situación en el Cremonesse italiano y dijo: “Si digo que estoy contento con el presente que estoy viviendo en el club, estaría mintiendo”.
Marzo 26, 2026 11:37 a. m.
 · 
Redacción D10
HEVebU8bYAIpP6N.jpeg
Selección Paraguaya
Gustavo Alfaro ve a Grecia como “buen rival” con vistas al debut mundialista
El técnico de la selección de Paraguay, Gustavo Alfaro, consideró que Grecia, al que se enfrentarán este viernes en un partido amistoso, es un “buen rival” con vistas al estreno de sus dirigidos ante Estados Unidos en el Mundial de 2026.
Marzo 26, 2026 11:19 a. m.
 · 
Redacción D10
Convocados Py 2.png
Selección Paraguaya
Los comentarios de Alfaro sobre los nuevos llamados
Gustavo Alfaro, entrenador de Paraguay, dedicó un momento para hablar de las condiciones de los cinco nuevos llamados a la Albirroja.
Marzo 26, 2026 10:57 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más