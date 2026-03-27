Diego Gómez: “Demostramos por qué estamos clasificados”

Diego Alexander Gómez, jugador del Brighton & Hove Albion F. C. de la Premier League de Inglaterra y de la Selección Paraguaya de Fútbol, celebró su cumpleaños número 23 con una gran victoria en Atenas, frente a Grecia, en la penúltima Fecha FIFA previo al Mundial 2026.

El volante albirrojo hizo el tanto del triunfo, cerca de la hora de juego, tras ejecutar un hermoso tiro libre. “Es una sensación muy linda poder lograr una victoria acá, también es un regalo muy especial para mí por mi cumpleaños”, dijo a los medios de prensa, tras el 1-0 en el estadio Georgios Karaiskakis.

“El equipo lo dio todo hoy, demostramos por qué estamos clasificados, hay que seguir mejorando”, agregó el misionero, que ya piensa en el siguiente rival de este combo.

Sobre la incorporación de los últimos seleccionador como Gastón Olveira, Mauricio, José Canale y Gustavo Caballero, Gómez valoró la rápida adaptación. “Se acoplaron de la mejorar manera al grupo, sumaron minutos, y lo hicieron como si estuvieron desde el principio con nosotros”, valoró.

El equipo dirigido por Gustavo Alfaro volverá a la acción el próximo martes 31 cuando enfrente a Marruecos en el Estadio Bollaert-Delelis de Francia. Será al última prueba fuerte del combinado paraguayo.