Sanabria no está contento con su presente en Italia

Antonio Sanabria se refirió en conferencia a su realidad en el Cremonese de Italia: “Si digo que estoy contento con el presente que estoy viviendo en el club, estaría mintiendo. Porque uno busca continuidad, tener ritmo, y últimamente no estoy contando con tantos minutos. Pero soy consciente de que trabajando todo llega”.

El delantero de la Selección Paraguaya habló en conferencia de prensa de cara al amistoso contra Grecia: “Tengo la fortuna de contar con la confianza del profe (Gustavo Alfaro), que por más de que no esté contando con los minutos que desearía, ser llamado a la selección me pone muy contento. Obviamente, trabajar en mi club para poder tener más oportunidades y trabajar de la mejor manera para llegar con buen ritmo de partidos”.

El atacante de la Albirroja, a pesar de los pocos minutos en su club, es uno de los hombres que habitualmente utiliza Gustavo Alfaro en el combinado nacional y para el juego del viernes, se perfila como titular.

De San Toñito a la Copa del Mundo

A pocos meses para la Copa del Mundo, cita a la que Paraguay se clasificó después de estar ausente en tres ediciones, Antonio Sanabria recordó sus inicios: “Uno sueña desde chico, cuando empieza su carrera. En estos momentos me puedo acordar de cuando empezaba en la cancha de San Toñito, en San Lorenzo, cuando mi abuela o mi tío me llevaba porque mi mamá no podía, cuando mi mama abandonó el país buscando un mejor futuro para nosotros. Es un sueño el poder estar viviendo esto”.

“El hecho de poder vestir esta camiseta es motivo de orgullo, de representar al país, no solo para mí sino también para mi familia, que me ve cumplir el sueño. El mundial es uno de ellos”, remarcó.

“Cuando uno empieza en la escuela, o con sus compañeros de fútbol, cuando está empezando la carrera sueña con vivir momentos así. El fútbol me dio mucho y espero vivir la cita mundialista de la misma manera, intentando cumplir todos los sueños”, sentenció.