Paraguay saca un triunfo que fortalece

Con la Copa del Mundo a dos meses y medio, los amistosos de esta fecha FIFA se miran con otros ojos. Este viernes, Paraguay se midió ante una selección de Grecia, que si bien no estará en la máxima cita futbolística, ofreció mejores cosas en cuanto a juego en Atenas.

La Albirroja dirigida por Gustavo Alfaro corrió detrás de la pelota en la primera etapa del compromiso. Le costó tenerla y así elaborar acciones de ataque. El costado izquierdo albirrojo sufrió bastante cada vez que Konstantinos Karetsas encaraba.

Paraguay pasó casi todo el primer tiempo incómodo en su terreno por lo que Antonio Sanabria y Julio Enciso tuvieron que bajar constantemente para colaborar en defensa y tener contacto con la pelota. Las veces que se lo necesitó, el debutante Gastón Olveira intervino correctamente.

Dentro de este dominio griego, Julio Enciso se convirtió en el mejor hombre guaraní. Con algunas aceleraciones, y obviamente con destellos de su habilidad, el jugador que milita en el Racing de Estrasburgo fue el encargado de generar peligro al rival.

El arranque del complemento fue prácticamente calcado al primero. Sin embargo, Paraguay logró modificar el marcador y así comenzó a jugar con la necesidad griega.

A los 52’, Diego Gómez, de tiro libre, a centímetros del área grande, puso el 0-1 albirrojo: su disparo se fue al palo del arquero que estuvo tapado visualmente por la barrera guaraní. Un estupendo autorregalo de cumpleaños ya que este viernes llega a los 23. La falta de donde nació ese remate de pelota quieta fue para frenar a Julio Enciso.

El arquero Odysseas Vlachodimos impidió, a los 59’, que la mejor carta ofensiva paraguaya se marchara con un golazo. Grecia siguió teniendo la pelota, pero de manera improductiva porque esta vez no se lo notó tan en a puros a la Albirroja, como tal vez estuvo en la primera mitad.

Lucas Romero, que jugó su primer partido de titular, cumplió en el sector medio. Los cambios de Gustavo Alfaro sirvieron para poder sostener el resultado, un resultado que suma demasiado en lo anímico de cara a la Copa del Mundo. Después de este triunfo, Paraguay se medirá con Marruecos, el martes 31 de marzo.