27 mar. 2026
Selección Paraguaya

Está confirmado Paraguay

La Selección Paraguaya ya tiene todo definido para el juego frente a Grecia que arrancará en pocas horas.

Marzo 27, 2026 03:03 p. m. • 
Por Redacción D10
Gastón Olveira

Gastón Olveira

Foto: Gentileza - Albirroja

Este viernes, la Selección Paraguaya disputará su primer amistoso del año y lo hará ante Grecia en Atenas, pensando ya en la Copa del Mundo. Se producirá el debut de Gastón Olveira en el arco albirrojo.

Para este encuentro de preparación, el entrenador Gustavo Alfaro formará con Gastón Olveira en la portería; Alan Benítez, Gustavo Gómez, Omar Alderete y Junior Alonso en la defensa; Diego Gómez, Damián Bobadilla, Lucas Romero y Miguel Almirón en la zona media; Julio Enciso y Antonio Sanabria los hombres de arriba.

El cotejo de Paraguay frente a Grecia comenzará a las 16:00, en el estadio Georgias Karaiskakis. Posterior a este choque la Albirroja deberá medirse con Marruecos, el 31 de marzo.

Selección Paraguaya Albirroja Grecia Copa del mundo
Redacción D10
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