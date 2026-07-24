2 de Mayo debuta con importante victoria en La Terraza

El 2 de Mayo se hizo fuerte en su reducto en el inicio del Torneo Clausura 2026 al vencer por la mínima diferencia a Rubio Ñu, en un partido discreto que fue desnivelado por la calidad de Matías Cáceres en el tramo final del lance.

El delantero de 29 años de edad sacó un disparo potente a los 74 minutos que se metió de forma espectacular en la portería de Tomás Canteros para darle la ventaja al Gallo Norteño.

El atacante, que hizo el primer gol del segundo campeonato de la temporada, dio riendas sueltas a su celebración emulando al astro portugués Cristiano Ronaldo. Con el número 7 en sus espaldas salió a correr, saltar y exclamar el “siuuuu” de CR7.

Hasta este momento, el visitante estaba haciendo el gasto del compromiso. El equipo de Felipe Giménez, que regresaba a La Terraza para ocupar el banquillo contrario, preocupó con Sergio Fretes en el primer lapso. En el complemento, ya en los últimos minutos, casi logra el empate con un autogol de Alberto Espínola.

Con este resultado, el 2 de Mayo comenzó con pie derecho el certamen en el que tiene que hacer una buena campaña para concretar sin mayores quebrantos la permanencia en la Primera División. En tanto, el Laureado, debe cambiar rápidamente de página, ya que persigue el mismo desafío.