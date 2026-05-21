Gustavo Gómez es homenajeado en su “lugar en el mundo”

El Palmeiras paralizó sus actividades para rendirle un tremendo y merecido homenaje a Gustavo Gómez. El club paulista inauguró un rincón especial dentro de su Sala de Trofeos dedicado exclusivamente al central paraguayo, quien ya se convirtió en el jugador más ganador en toda la historia del Verdão con 13 gritos de campeón.

La misma presidenta del club, Leila Pereira, le entregó una placa conmemorativa al “Sheriff” guaraní. El nuevo espacio es un viaje en el tiempo por la gloriosa carrera del capitán albirrojo: Incluye fotos de sus festejos más icónicos y una vitrina que guarda reliquias de sus batallas, como sus botines, canilleras, camisetas y, por supuesto, el brazalete de capitán. El club dio a conocer un video del acto inaugural.

ÍDOLO ALVIVERDE! 💚



Atleta que mais levantou taças com a camisa do Verdão (13) e 3º com mais jogos neste século (410), Gustavo Gómez foi homenageado na Sala de Troféus do Palmeiras. Obrigado por tudo e que venham muito mais conquistas, 𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂́𝒏! 🫡🇵🇾 pic.twitter.com/XhT7BABBGa — SE Palmeiras (@Palmeiras) May 21, 2026

“Palmeiras es mi lugar en el mundo, como siempre digo. Solo me queda agradecer todo lo que el club hizo por mí y por mi familia. No me ayudó solamente como atleta, sino también a convertirme en un mejor papá, un mejor esposo y una mejor persona, que es lo más importante para mí”, dijo al momento de tomar la palabra.

El ex Libertad dejó pensamientos profundos con respecto a su paso por el club paulista. “Ser campeón no es solo levantar copas; campeón es el que se levanta después de una derrota, el que nunca se rinde y el que busca siempre mejorar como persona”, insistió el futbolista de 33 años.

