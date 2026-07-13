13 jul 2026
Copa del Mundo

Iván Barton dirigirá la semifinal Francia-España

El árbitro salvadoreño Iván Barton ha sido designado por la FIFA para dirigir la semifinal que disputarán Francia y España, el próximo martes, en el estadio AT&T de Arlington.

Julio 13, 2026 08:52 a. m. • 
Por Redacción D10
Switzerland v Colombia: Round of 16 - FIFA World Cup 2026

Iván Barton tuvo participación activa en el Mundial 2026.

Foto: AFP

Este será el cuarto partido que dirigirá el salvadoreño en el Mundial, tras pitar el Turquía-Paraguay y el Japón-Suecia, en la fase de grupos, y el Suiza-Colombia de octavos de final.

Barton, que ya dirigió tres partidos en Catar 2022, es el colegiado centroamericano que más partidos mundialistas ha arbitrado en la historia, por delante del guatemalteco Carlos Batres que fue el juez central en cinco encuentros.

El árbitro salvadoreño, además, hizo historia al convertirse en el primero que expulsó a un jugador, el paraguayo Miguel Almirón, por taparse la boca para dirigirse a un rival durante el Turquía-Paraguay, tal y como estipula la norma que comenzó a aplicarse en el Mundial en respuesta al caso Prestianni/Vinicius.

Copa del mundo Mundial FIFA 2026 Francia España
Redacción D10
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