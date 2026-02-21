Diego Gómez anota para el Brighton

El paraguayo Diego Gómez abrió el triunfo del Brighton & Hove Albion contra el Brentford (0-2) con su primer gol en 2026 en la fiesta de James Milner, que se convirtió con 654 en el futbolista con más partidos en la historia de la Premier League.

Gómez, que no marcaba desde el 27 de diciembre en una derrota contra el Arsenal, abrió el marcador en la primera parte cuando recogió un rechace de un disparo de Kadioglu al larguero y batió a Caoimhin Kelleher para conseguir su cuarto gol en esta Premier. Entre todas las competiciones suma nueve tantos.

Antes del descanso, Danny Welbeck terminó de encarrilar el triunfo con su noveno tanto en esta Premier, a un solo gol de igualar su mejor campaña goleadora, la pasada, también en el Brighton.

El partido, más allá de lo deportivo, también sirvió para que Milner, que fue titular, superara a Gareth Barry como el futbolista con más partidos en la historia de la competición.

Durante su carrera que comenzó en 2002, Milner ha pasado por el Leeds United, el Swindon Town, el Newcastle United, Aston Villa, Manchester City, Liverpool y Brighton. Esta temporada, antes de este duelo había disputado 377 minutos, repartidos entre quince partidos y ha marcado un gol y repartido una asistencia. Solo ha sido titular en tres ocasiones.

Además de igualar este récord, Milner ya ocupa el selecto grupo de ser uno de los cinco jugadores de campo en la historia en haber jugado más allá de los 40 años, junto a Teddy Sheringham, Ryan Giggs, Gordon Strachan y Kevin Phillips.

En la lista de futbolistas con más partidos, Milner es el primero, con 654 encuentros, seguido por Barry, que pasó por Aston Villa, Manchester City, Everton y West Bromwich Albion, con 653 encuentros, Giggs, con 632, y Frank Lampard, con 609.

El triunfo pone al Brighton duodécimo con 34 unidades, mientras que el Brentford ve frenadas sus aspiraciones europeas y se queda séptimo con cuarenta puntos. EFE