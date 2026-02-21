21 feb. 2026
Paraguayos en el Exterior

Diego Gómez anota para el Brighton

VIDEO. El paraguayo Diego Gómez marcó un gol para el Brighton en la Premier League inglesa.

Febrero 21, 2026 01:19 p. m.
Diego Gómez fue titular en Brighton.

El paraguayo Diego Gómez abrió el triunfo del Brighton & Hove Albion contra el Brentford (0-2) con su primer gol en 2026 en la fiesta de James Milner, que se convirtió con 654 en el futbolista con más partidos en la historia de la Premier League.

Gómez, que no marcaba desde el 27 de diciembre en una derrota contra el Arsenal, abrió el marcador en la primera parte cuando recogió un rechace de un disparo de Kadioglu al larguero y batió a Caoimhin Kelleher para conseguir su cuarto gol en esta Premier. Entre todas las competiciones suma nueve tantos.

Antes del descanso, Danny Welbeck terminó de encarrilar el triunfo con su noveno tanto en esta Premier, a un solo gol de igualar su mejor campaña goleadora, la pasada, también en el Brighton.

El partido, más allá de lo deportivo, también sirvió para que Milner, que fue titular, superara a Gareth Barry como el futbolista con más partidos en la historia de la competición.

Durante su carrera que comenzó en 2002, Milner ha pasado por el Leeds United, el Swindon Town, el Newcastle United, Aston Villa, Manchester City, Liverpool y Brighton. Esta temporada, antes de este duelo había disputado 377 minutos, repartidos entre quince partidos y ha marcado un gol y repartido una asistencia. Solo ha sido titular en tres ocasiones.

Además de igualar este récord, Milner ya ocupa el selecto grupo de ser uno de los cinco jugadores de campo en la historia en haber jugado más allá de los 40 años, junto a Teddy Sheringham, Ryan Giggs, Gordon Strachan y Kevin Phillips.

En la lista de futbolistas con más partidos, Milner es el primero, con 654 encuentros, seguido por Barry, que pasó por Aston Villa, Manchester City, Everton y West Bromwich Albion, con 653 encuentros, Giggs, con 632, y Frank Lampard, con 609.

El triunfo pone al Brighton duodécimo con 34 unidades, mientras que el Brentford ve frenadas sus aspiraciones europeas y se queda séptimo con cuarenta puntos. EFE

Más contenido de esta sección
Maurício Magalhães
Paraguayos en el Exterior
Maurício sobre Paraguay: “Tenemos este enlace muy grande, muy fuerte”
Hace días se conoció que Maurício Magalhães obtuvo la nacionalidad paraguaya lo que le hace convocable para integrar la Albirroja. El jugador del Palmeiras habló de sus raíces paraguayas: “Tenemos este enlace muy grande, muy fuerte”.
Febrero 18, 2026 03:13 p. m.
Gustavo Florentín
Paraguayos en el Exterior
Debut triunfal de Gustavo Florentín ante Independiente Santa Fe
El entrenador paraguayo Gustavo Florentín valoró la victoria “ante el supercampeón” colombiano en el partido que marcó su debut en el banquillo del Jaguares.
Febrero 18, 2026 12:31 p. m.
Redacción D10
Ángel Romero
Paraguayos en el Exterior
Ángel Romero: “Me estoy preparando para estar en esa lista”
El delantero de Boca Juniors, Ángel Romero, se refirió a los amistosos de la Selección Paraguaya: “En lo personal me estoy preparando para estar en esa lista de los amistosos”.
Febrero 17, 2026 12:25 p. m.
Redacción D10
Paraguayos en el Exterior
Isidro Pitta no pierde la ilusión de ir al Mundial
Isidro Pitta volvió con todo tras su lesión y sigue soñando con la posibilidad de integrar la lista albirroja para el Mundial.
Febrero 17, 2026 12:15 p. m.
Paraguayos en el Exterior
La patada de gol de Isidro Pitta
El Red Bull Bragantino superó el domingo al Novorizontino por 3-0 y el paraguayo Isidro Pitta aportó un gol dándole una patada a la pelota.
Febrero 16, 2026 02:05 p. m.
Redacción D10
Paraguayos en el Exterior
Boca empata de local con Platense y termina silbado por sus hinchas
Boca Juniors empató ante Platense con Ángel Romero como titular por la quinta jornada del Torneo Apertura del fútbol argentino y terminó silbado por sus hinchas en ‘La Bombonera’.
Febrero 16, 2026 09:18 a. m.
Redacción D10
