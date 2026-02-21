Matías Galarza tiene nuevo equipo

El volante paraguayo Matías Galarza, sin minutos en River Plate de Argentina, finalmente continuará su carrera profesional en Atlanta United de la MLS de Estados Unidos.

“El paraguayo se va a préstamo con obligación de compra de 3 millones de dólares por el 50% si juega al menos el 50% de los partidos en los próximos 6 meses”, informó el periodista Juan Patricio Balbi de ESPN.

De esta forma, Galarza será compañero de Miguel Almirón y será dirigido por Gerardo Tata Martino.

El gran objetivo de Matías es sumar minutos para poder estar en la lista final de Gustavo Alfaro para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

Galarza, formado en las Divisiones Inferiores de Olimpia, jugó en Brasil en el Vasco da Gama y Coritiba. En el 2023 llegó al fútbol argentino para defender los colores de Talleres de Córdoba y desde el año pasado que estaba en River Plate.