21 feb. 2026
Paraguayos en el Exterior

Matías Galarza tiene nuevo equipo

El paraguayo Matías Galarza finalmente no seguirá en River Plate y ya tiene nuevo club.

Febrero 21, 2026 03:22 p. m.
mmati.jfif

Matías Galarza busca minutos pensando en el Mundial.

Foto: Archivo.

El volante paraguayo Matías Galarza, sin minutos en River Plate de Argentina, finalmente continuará su carrera profesional en Atlanta United de la MLS de Estados Unidos.

“El paraguayo se va a préstamo con obligación de compra de 3 millones de dólares por el 50% si juega al menos el 50% de los partidos en los próximos 6 meses”, informó el periodista Juan Patricio Balbi de ESPN.

De esta forma, Galarza será compañero de Miguel Almirón y será dirigido por Gerardo Tata Martino.

El gran objetivo de Matías es sumar minutos para poder estar en la lista final de Gustavo Alfaro para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

Galarza, formado en las Divisiones Inferiores de Olimpia, jugó en Brasil en el Vasco da Gama y Coritiba. En el 2023 llegó al fútbol argentino para defender los colores de Talleres de Córdoba y desde el año pasado que estaba en River Plate.

Matías Galarza River Plate Atlanta United
Más contenido de esta sección
20260219_081607.jpg
Paraguayos en el Exterior
Adam Bareiro es nuevo jugador de Boca Juniors
El delantero paraguayo Adam Bareiro deja Fortaleza de Brasil para convertirse en nuevo jugador de Boca Juniors de Argentina.
Febrero 19, 2026 08:21 a. m.
 · 
Redacción D10
José Luis Chilavert Selección_18949907.jpg
Paraguayos en el Exterior
Chilavert, durísimo contra Vinícius y Mbappé
El histórico José Luis Chilavert, fiel a su estilo, defendió al argentino Gianluca Prestianni de las acusaciones de racismo dándole con todo a Vinícius y sobre todo a Kylian Mbappé.
Febrero 19, 2026 08:01 a. m.
 · 
Redacción D10
Rubén Lezcano.jpg
Paraguayos en el Exterior
Lo último del caso Rubén Lezcano
La última información sobre el caso Rubén Lezcano a Olimpia habla de que ahora todo depende de la directiva franjeada.
Febrero 18, 2026 06:44 p. m.
 · 
Redacción D10
Maurício Magalhães
Paraguayos en el Exterior
Maurício sobre Paraguay: “Tenemos este enlace muy grande, muy fuerte”
Hace días se conoció que Maurício Magalhães obtuvo la nacionalidad paraguaya lo que le hace convocable para integrar la Albirroja. El jugador del Palmeiras habló de sus raíces paraguayas: “Tenemos este enlace muy grande, muy fuerte”.
Febrero 18, 2026 03:13 p. m.
Gustavo Florentín
Paraguayos en el Exterior
Debut triunfal de Gustavo Florentín ante Independiente Santa Fe
El entrenador paraguayo Gustavo Florentín valoró la victoria “ante el supercampeón” colombiano en el partido que marcó su debut en el banquillo del Jaguares.
Febrero 18, 2026 12:31 p. m.
 · 
Redacción D10
Ángel Romero
Paraguayos en el Exterior
Ángel Romero: “Me estoy preparando para estar en esa lista”
El delantero de Boca Juniors, Ángel Romero, se refirió a los amistosos de la Selección Paraguaya: “En lo personal me estoy preparando para estar en esa lista de los amistosos”.
Febrero 17, 2026 12:25 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más