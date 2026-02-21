Golazo y celebración especial de Ronaldo Martínez

Ronaldo Martínez sigue dando que hablar en el fútbol argentino. Este viernes marcó el único tanto del partido en la victoria por 1-0 de Talleres de Córdoba sobre Rosario Central por la fecha 6 del fútbol argentino.

Tras anotar el gol, el delantero buscó el celular del encargado de manejar las redes oficiales de su club que estaba grabando la jugada, lo tomó y le pidió a Rick, un compañero de equipo que estaba entre los suplentes, que lo filme mientras él realizaba un baile viral de TikTok.

Con este importante triunfo, el equipo dirigido por Carlos Tevez se ubica en la cuarta posición de la zona A del Torneo Apertura con 10 puntos, a dos unidades de Estudiantes de La Plata que se coloca como líder momentáneamente.