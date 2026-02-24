Fluminense sigue insistiendo por Gabriel Ávalos

Según informó el periodista argentino especializado en mercado de pases, Germán García Grova, Fluminense de Brasil sigue insistiendo por el fichaje del delantero paraguayo Gabriel Ávalos, de Independiente de Avellaneda del fútbol argentino.

El club brasileño había realizado una primera oferta de alrededor de 3.000.000 de dólares que el club rojo había considerado insuficiente, pero en las últimas horas mejoró la propuesta, buscando cerrar cuanto antes la llegada del atacante guaraní.

“Fluminense mejoró la propuesta por el delantero de Independiente. Achicó los plazos de pago y acelera para quedarse con el goleador”, informó el comunicador.

Gabriel Ávalos Stumpfs, nacido un 9 de julio de 1991, hizo su debut en Independiente de Campo Grande en el 2012. Luego pasó por General Díaz hasta llegar al fútbol chileno y fichar por Deportes Concepción en el 2013.

En el 2014 desembarcó en Argentina para jugar en Crucero del Norte, luego pasó por equipos como Nueva Chicago, Godoy Cruz, Patronato y Argentinos Juniors, hasta llegar a Independiente en el 2024. También tuvo un breve paso por Peñarol de Uruguay en el 2016.

Gabriel Ávalos tiene como gran objetivo integrar la lista final de convocados del seleccionador albirrojo Gustavo Alfaro para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.