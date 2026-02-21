Boca Juniors presenta a Adam Bareiro

Un día después de la llegada de Adam Bareiro a Argentina, Boca Juniors lo anunció de manera oficial como nuevo refuerzo para encarar la temporada 2026. El paraguayo, últimamente en el Fortaleza de Brasil, firmó por tres años.

El Xeneize le dio la bienvenida al delantero surgido en Olimpia. “Bienvenido al Único Grande, Adam”, escribió el club en sus distintas cuentas en redes sociales. Ni bien pisó suelo argentino, Adam Bareiro se fue al club para realizar los estudios médicos y durante la noche estuvo en La Bombonera para observar el encuentro frente a Racing.

En Boca Juniors, el delantero será compañero del también paraguayo Ángel Romero, que llegó a finales de enero al elenco azul y amarillo.