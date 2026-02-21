21 feb. 2026
Paraguayos en el Exterior

Boca Juniors presenta a Adam Bareiro

Este sábado, Boca Juniors presentó de manera oficial al paraguayo Adam Bareiro como nuevo refuerzo del club.

Febrero 21, 2026 03:30 p. m. • 
Por Redacción D10
Adam Bareiro

Adam Bareiro, con los colores de Boca Juniors.

Foto: Gentileza - Boca Juniors

Un día después de la llegada de Adam Bareiro a Argentina, Boca Juniors lo anunció de manera oficial como nuevo refuerzo para encarar la temporada 2026. El paraguayo, últimamente en el Fortaleza de Brasil, firmó por tres años.

El Xeneize le dio la bienvenida al delantero surgido en Olimpia. “Bienvenido al Único Grande, Adam”, escribió el club en sus distintas cuentas en redes sociales. Ni bien pisó suelo argentino, Adam Bareiro se fue al club para realizar los estudios médicos y durante la noche estuvo en La Bombonera para observar el encuentro frente a Racing.

En Boca Juniors, el delantero será compañero del también paraguayo Ángel Romero, que llegó a finales de enero al elenco azul y amarillo.

Boca Juniors Adam Bareiro
Redacción D10
Más contenido de esta sección
20260219_081607.jpg
Paraguayos en el Exterior
Adam Bareiro es nuevo jugador de Boca Juniors
El delantero paraguayo Adam Bareiro deja Fortaleza de Brasil para convertirse en nuevo jugador de Boca Juniors de Argentina.
Febrero 19, 2026 08:21 a. m.
 · 
Redacción D10
José Luis Chilavert Selección_18949907.jpg
Paraguayos en el Exterior
Chilavert, durísimo contra Vinícius y Mbappé
El histórico José Luis Chilavert, fiel a su estilo, defendió al argentino Gianluca Prestianni de las acusaciones de racismo dándole con todo a Vinícius y sobre todo a Kylian Mbappé.
Febrero 19, 2026 08:01 a. m.
 · 
Redacción D10
Rubén Lezcano.jpg
Paraguayos en el Exterior
Lo último del caso Rubén Lezcano
La última información sobre el caso Rubén Lezcano a Olimpia habla de que ahora todo depende de la directiva franjeada.
Febrero 18, 2026 06:44 p. m.
 · 
Redacción D10
Maurício Magalhães
Paraguayos en el Exterior
Maurício sobre Paraguay: “Tenemos este enlace muy grande, muy fuerte”
Hace días se conoció que Maurício Magalhães obtuvo la nacionalidad paraguaya lo que le hace convocable para integrar la Albirroja. El jugador del Palmeiras habló de sus raíces paraguayas: “Tenemos este enlace muy grande, muy fuerte”.
Febrero 18, 2026 03:13 p. m.
Gustavo Florentín
Paraguayos en el Exterior
Debut triunfal de Gustavo Florentín ante Independiente Santa Fe
El entrenador paraguayo Gustavo Florentín valoró la victoria “ante el supercampeón” colombiano en el partido que marcó su debut en el banquillo del Jaguares.
Febrero 18, 2026 12:31 p. m.
 · 
Redacción D10
Ángel Romero
Paraguayos en el Exterior
Ángel Romero: “Me estoy preparando para estar en esa lista”
El delantero de Boca Juniors, Ángel Romero, se refirió a los amistosos de la Selección Paraguaya: “En lo personal me estoy preparando para estar en esa lista de los amistosos”.
Febrero 17, 2026 12:25 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más