Guaraní se despide de la Copa Libertadores

El 0-0 en la ida dejó más que abierta la serie Guaraní vs. Juventud y con cierta ventaja para el Aurinegro por definir en condición de local. Pero el Indio no arrancó bien en Sajonia, ya que fue el conjunto uruguayo el que de entrada mostró con más convicción en buscar la portería rival.

No obstante, si el partido seguía con el marcador en blanco fue por la falta de eficacia en la puntada final. Guaraní se sintió incómodo durante gran parte de la primera etapa y el responsable fue Pablo Lago. El cuadro paraguayo recién mostró signos de reacción pasada la media hora de juego.

A los 34’, se produjo una doble situación de peligro controlada en ambas por el portero Sebastián Sosa. En la primera desvió con la pierna un remate de Alexandro Maidana y posteriormente se quedó con un cabezazo de Richard Torales.

Las cosas se complicaron en el inicio del complemento porque no solo fue expulsado Sebastián Zaracho con roja directa, sino de la infracción que cometió, Federico Barrandeguy sacudió las redes con un golazo a favor de Juventud a los 50’.

Así, con un menos y con uno en contra, el equipo pareció despertarse y encontró el empate. Una mano de Martín Cáceres, dentro del área, le permitió a Gaspar Servio convertir la paridad, de penal, a los 56’.

El empate invitó a Guaraní a adelantar sus líneas para conseguir el gol de la ventaja. Coqueteó con él en varios avances, aunque lo más claro fue un tiro de Matías López a los 79’ que pegó en el travesaño.

El desgaste comenzó a sentirse en el cuadro paraguayo, pero se las arregló para arrimarse al segundo con un tiro de Agustín Manzur, a los 90’, y otro de Diego Fernández, a los 92’.

Pero todo el esfuerzo hecho quedó en la nada cuando se jugaba el cuarto minuto de adición, Ramiro Peralta, con el arco servido tras la primera intervención de Gaspar Servio, le dio el segundo a Juventud y la eliminación a Guaraní.