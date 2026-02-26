26 feb. 2026
Copa Libertadores

Guaraní se despide de la Copa Libertadores

Guaraní cayó (1-2) ante Juventud por la Fase 2 de la Copa Libertadores jugando con 10 jugadores durante gran parte del complemento. El Indio, a pesar de la desventaja numérica y en el marcador, consiguió el empate y estuvo cerca del segundo gol que finalmente lo obtuvo el visitante.

Febrero 26, 2026 08:59 p. m. • 
Por Redacción D10
Guaraní Juventud

Foto: Daniel Duarte - ÚH

El 0-0 en la ida dejó más que abierta la serie Guaraní vs. Juventud y con cierta ventaja para el Aurinegro por definir en condición de local. Pero el Indio no arrancó bien en Sajonia, ya que fue el conjunto uruguayo el que de entrada mostró con más convicción en buscar la portería rival.

No obstante, si el partido seguía con el marcador en blanco fue por la falta de eficacia en la puntada final. Guaraní se sintió incómodo durante gran parte de la primera etapa y el responsable fue Pablo Lago. El cuadro paraguayo recién mostró signos de reacción pasada la media hora de juego.

A los 34’, se produjo una doble situación de peligro controlada en ambas por el portero Sebastián Sosa. En la primera desvió con la pierna un remate de Alexandro Maidana y posteriormente se quedó con un cabezazo de Richard Torales.

Las cosas se complicaron en el inicio del complemento porque no solo fue expulsado Sebastián Zaracho con roja directa, sino de la infracción que cometió, Federico Barrandeguy sacudió las redes con un golazo a favor de Juventud a los 50’.

Así, con un menos y con uno en contra, el equipo pareció despertarse y encontró el empate. Una mano de Martín Cáceres, dentro del área, le permitió a Gaspar Servio convertir la paridad, de penal, a los 56’.

El empate invitó a Guaraní a adelantar sus líneas para conseguir el gol de la ventaja. Coqueteó con él en varios avances, aunque lo más claro fue un tiro de Matías López a los 79’ que pegó en el travesaño.

El desgaste comenzó a sentirse en el cuadro paraguayo, pero se las arregló para arrimarse al segundo con un tiro de Agustín Manzur, a los 90’, y otro de Diego Fernández, a los 92’.

Pero todo el esfuerzo hecho quedó en la nada cuando se jugaba el cuarto minuto de adición, Ramiro Peralta, con el arco servido tras la primera intervención de Gaspar Servio, le dio el segundo a Juventud y la eliminación a Guaraní.

Guaraní Copa Libertadores
Redacción D10
Más contenido de esta sección
2 de Mayo.jpg
Copa Libertadores
Sporting Cristal acaba con el sueño copero de 2 de Mayo
2 de Mayo quedó eliminado de la Conmebol Libertadores en la Fase 2 ante Sporting Cristal de Perú en una dramática tanda de penales donde llegó a tener ventaja.
Febrero 24, 2026 11:53 p. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2026-02-24 at 12.24.35.jpeg
Copa Libertadores
Sporting Cristal vs. 2 de Mayo: Paso a paso
2 de Mayo visita a Sporting Cristal de Perú buscando seguir haciendo historia y avanzar a la Fase 3 de la Conmebol Libertadores.
Febrero 24, 2026 08:39 p. m.
 · 
Redacción D10
HBdGENyXMAAvEQN.jpg
Copa Libertadores
Huachipato y Carabobo definen pase a tercera fase de la Libertadores
El chileno Huachipato y el venezolano Carabobo, que llega con ventaja por su triunfo por 1-0 en el partido de ida, se enfrentan este martes para definir un cupo a la tercera fase previa de la Copa Libertadores de 2026.
Febrero 24, 2026 07:25 a. m.
 · 
Redacción D10
HA7IidEXUAASPzq.jpg
Copa Libertadores
2 de Mayo busca otra gesta en Perú
El Sporting Cristal y el 2 de Mayo definirán este martes uno de los cupos a la tercera fase previa de la Copa Libertadores, en un duelo donde el equipo guaraní vuelve a Perú con hambre de hacer historia.
Febrero 24, 2026 07:14 a. m.
 · 
Redacción D10
HBkTQr6W0AEpjt-.jpeg
Copa Libertadores
Tolima se lleva victoria ante el Táchira
El Deportes Tolima colombiano tomó ventaja en su serie de la segunda fase de la Copa Libertadores al ganarle por 0-1 al Deportivo Táchira venezolano en el estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo de la ciudad de San Cristóbal (oeste).
Febrero 20, 2026 07:50 a. m.
 · 
Redacción D10
Guaraní 2.jfif
Copa Libertadores
Guaraní empata y define la clasificación en Asunción
El Aborigen de buen primer tiempo no aprovechó las chances y fue ampliamente dominado en la complementaria. El empate fue un justo resultado y deja la serie abierta.
Febrero 19, 2026 09:01 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más