Gustavo Caballero tendrá acción este martes

El paraguayo Gustavo Caballero, que viene de marcar su primer gol para el Portsmouth, volverá a jugar este martes.

Caballero festeja su gol para el Portsmouth.

El delantero paraguayo Gustavo Caballero, que viene de anotar su primer gol en el Portsmouth de la Segunda División de Inglaterra, en la victoria por 3-1 ante el Millwall, volverá a jugar este martes, ya que su equipo visita desde las 16:45 al Wrexham por la fecha 34 del campeonato.

El Portsmouth se encuentra en la posición 19 del torneo, con 39 puntos en la tabla, producto de 10 victorias, 9 empates y 13 derrotas en 33 encuentros disputados.

Está lejos de los puestos de ascenso, pero aún quedan 13 fechas por disputar, por lo que todo es posible para el equipo del ex delantero de Nacional y del Santos de Brasil.

De a poco Gustavo va sumando minutos y agarrando ritmo.

