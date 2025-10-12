12 oct. 2025
Fútbol Internacional

Gustavo Gómez dice que Paraguay busca crecer con los amistosos para “seguir haciendo historia”

El capitán de la Selección Paraguaya, el defensa Gustavo Gómez, afirmó este domingo que la Albirroja busca crecer con los partidos amistosos que enfrentará previo al Mundial de 2026, con el objetivo de “seguir haciendo historia”, tal como aseguró lo hicieron al clasificar a su país luego de 15 años.

Octubre 12, 2025 03:54 p. m. • 
Por Redacción D10
Gustavo Gómez.jpg

Gustavo Gómez, capitán de la Selección Paraguaya.

“Lo que nosotros queremos es seguir creciendo, llegar de buena forma para seguir haciendo historia y llegar lo más lejos que se pueda y por qué no soñar con lo más grande que es ganar”, señaló Gómez en declaraciones cedidas por la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), desde la ciudad de Seúl, donde enfrentarán el próximo martes a la selección de Corea del Sur en su segundo de los partidos amistosos de preparación al Mundial.

Gómez, que milita en el Palmeiras brasileño, indicó que para el encuentro contra Corea del Sur, pactado en el Estadio Mundialista de Seúl, tratarán de “implementar cosas” nuevas para poder “llegar bien” a la cita mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

Paraguay viene de empatar el viernes por 2-2 ante Japón, un partido que Gómez consideró “muy parecido a lo que se va a jugar en el Mundial”, y que -dijo- lo resolvieron “bien” pese a las dificultades físicas de algunos seleccionados, debido al viaje largo.

“Costó un poco, pero bueno lo más importante era seguir agregando cosas a lo que es nuestro juego. Nuestro equipo, como todos sabemos, ya tenemos una identidad de juego y a eso le estamos agregando cosas”, afirmó.

Por otro lado, el defensa central del Sunderland inglés Omar Alderete reconoció que el plantel que dirige el argentino Gustavo Alfaro tiene aún “margen de mejora”, tras analizar que los partidos amistosos sirven a la Albirroja para llegar al Mundial con confianza y “buena dinámica”.

“Para eso sirven, para probar cosas nuevas, para agregarle cosas a la base que ya tenemos, mejorando en lo que se puede. Yo creo que todavía tenemos mucho margen de mejora”, advirtió el paraguayo.

Al igual que Gómez, Alderete coincidió que quieren “soñar en grande” para llegar “lo más alto posible” en la competencia mundial.

El conjunto paraguayo también disputará amistosos contra México y Estados Unidos, el 15 y 18 de noviembre, respectivamente.

Quince años después de su última participación mundialista (Sudáfrica 2010), la Albirroja logró su clasificación directa a la cita de 2026 en el sexto lugar de las eliminatorias sudamericanas. EFE

Gustavo Gómez Albirroja Selección Paraguaya
Redacción D10
Más contenido de esta sección
G27ohlMWUAAN1l_.jpg
Fútbol Internacional
‘Nacho’ Russo anota un gol en memoria de su papá
Ignacio ‘Nacho’ Russo convirtió el gol de Tigre en el empate 1-1 como visitante ante Newell’s Old Boys, apenas dos días después de la muerte de su papá, Miguel Ángel Russo.
Octubre 11, 2025 01:24 p. m.
 · 
Redacción D10
allffaro.jpg
Fútbol Internacional
Los seleccionadores mejor pagados del mundo
Gustavo Alfaro figura en el Top 10 de los técnicos de selecciones mejor pagados del mundo, según La Gazzetta dello Sport.
Octubre 10, 2025 05:24 p. m.
Bolivia
Fútbol Internacional
Robson Matheus da a Bolivia el triunfo ante la mundialista Jordania
Bolivia venció este viernes por 0-1 a Jordania, ya clasificada al Mundial 2026, con una anotación de Robson Matheus en el último minuto reglamentario del amistoso disputado en el estadio Recep Tayyip Erdoğan, de Estambul.
Octubre 10, 2025 03:46 p. m.
 · 
Redacción D10
G25k88LWAAAe9Jk.jpeg
Fútbol Internacional
Brasil golea al próximo rival de Paraguay
Brasil recuperó este viernes su autoestima tras vencer con autoridad, por 0-5, a Corea del Sur, con sendos dobletes de Estêvão, la nueva alegría nacional, y Rodrygo, y otro tanto de Vinícius, en el primer partido preparatorio de cara al Mundial de 2026.
Octubre 10, 2025 11:48 a. m.
 · 
Redacción D10
FBL-ARG-BOCA-DEATH-WAKE
Fútbol Internacional
El mundo del fútbol llora a Miguel Russo
Un dolor continental generó la noticia del fallecimiento este miércoles del entrenador argentino de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo.
Octubre 10, 2025 08:37 a. m.
 · 
Redacción D10
20251010_071143.jpg
Fútbol Internacional
Marruecos elimina a Corea y se las verá en cuartos de final con Estados Unidos
Marruecos venció por 2-1 a Corea del Sur en el Mundial Sub-20, reafirmó su etiqueta de favorita tras superar el ‘grupo de la muerte’ y se enfrentará este domingo con Estados Unidos en cuartos de final.
Octubre 10, 2025 07:13 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más